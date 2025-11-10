Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku, në prezantimin e projektit “OSHEE Charge”, u ndal dhe tek përmirësimi i sektorit që ajo përfaqëson në vend.
Kështu, Balluku, u shpreh se në progres-raportin e javës së kaluar, energjia ka marrë vlerësimin “progres i mirë”. Ajo theksoi se mbi 40 masa janë vlerësuar, duke ia kontribuar këtë vlerësim për shkak të përafrimin me kuadrin ligjor evropian.
“Do ta nisja nga progress raporti i fundit, i cili u shpall vetëm javën e kaluar, ku bazuar mbi 40 masa të vlerësuara, energjia ka marrë vlerësimin progres i mirë. Progres i mirë i dhënë për vitin e dytë radhazi, që padyshim na bën krenarë, e pasqyron të gjitha përpjekjet e bërë nga secili prej jush në këtë sektorë, nga elektriçisti, e deri tek drejtuesit e sektorit, apo dhe rendi që ne kemi ndjekur gjatë gjithë periudhës sa i përket kuadrit ligjor dhe gjithçka tjetër që ka sjellë këtë rezultat”, tha Balluku.
Më tej, duke u ndalur tek investimet e huaja në vend, Balluku u shpreh se janë kryer të paktën 16 miliardë euro investime të tilla, një shifër kjo mjaft e lartë dhe shtytës për sektorin.
“Sot 16 miliardë euro investime të huaja në vendin tonë. Janë mbi 250%, krahasuar me një dekadë më parë.
Sa i përket energjisë, kontributi në valutë, ka arritur rreth 3.72 miliardë euro. Por, për të mos lënë asnjë derë të hapur për retorikë dhe pretendime, vetëm në 5-vjeçarin e fundit, pra krahasuar me mesvitin e 2020, jemi rritur me 52% në investimet e huaja, vetëm në sektorin energjetik.
Ndërkohë, sa i përket sektorit të nxjerrjes, sot kemi një kontribut i cili shkon rreth 2.60 miliardë euro, ose e thënë ndryshe 162% më shumë, krahasuar me vitin 2020”, tha Balluku.
Marrë shkas nga të gjitha këto vlera, Balluku shprehet se janë tregues të qartë të besimit së ndërkombëtarëve për investimin në Shqipëri.
“Ky është një tregues i qartë i besimit që investitorët ndërkombëtar kanë tek potenciali, serioziteti dhe qëndrueshmëria e këtij sektori. Tashmë, kemi hyrë në një fazë të re të zhvillimit, ku inovacioni është busulla e mandatit tonë qeverisës”, tha ajo.
