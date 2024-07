Kryeministri Edi Rama ndodhet në Uashington ku po merr pjesë në samitin e radhës së NATO, i cili përkon me 75 vjetorin e krijimit të Aleancës.

Gjatë vizitës, kreu i qeverisë së bashku me homologun e Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski dhe ministrin e jashtëm të Malit të Zi, Filip Ivanoviç zhvilluan një takim me bashkëkryetarët e Grupit Vëzhgues të NATO-s në Senatin amerikan, demokratja Jean Shaheen dhe republikanin Thom Tillis.

Senatorët pasi vlerësuan rolin e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi në NATO, shprehën përkushtimin se SHBA do të ruajë stabilitetin në Ballkanin Perëndimor dhe do të mbështesë aspiratat e vendeve të rajonit për anëtarësim në BE.

“Ne kemi mundësinë të demonstrojmë përkushtimin tonë ndaj Ballkanit Perëndimor duke mbështetur përparimin e secilit nga këto vende drejt anëtarësimit në BE, gjë që do të ndihmonte që aleanca jonë transatlantike të arrijë stabilitet rajonal dhe global”, tha senatorja Shaheen.

“Rajoni i Ballkanit Perëndimor është kritik për sigurinë e Evropës, dhe si bashkëkryetarë të Grupit Vëzhgues të NATO-s në Senat, ne e bëmë të qartë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për t’iu kundërvënë regjimeve totalitare, në mënyrë të veçantë në kushtet kur Rusia vazhdon luftën e paligjshme kundër Ukrainës dhe kërcënon aleatët tanë të NATO-s”, tha senatori Tillis.

Në takim morën pjesë edhe senatorët republikanë Mike Rounds, Jerry Moran dhe Pete Ricketts.

