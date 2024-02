Këtë të enjte në emisionin “Opinion”, në Tv Klan, tema ka qenë në lidhje me vizitën e Sekretarit Amerikan të Shtetit në Shqipëri, Antony Blinken. Në studio është komentuar edhe për arsyen pse ky i fundit nuk u takua me udhëheqësit e opozitës shqiptare.

Klevis Balliu, shefi i organizimit në PD, u shpreh se sado e keqe mund të jetë një opozitë, sekretari i Shtetit kishte mundësi ta takonte.

Klevis Balliu: Sado e keqe të jetë një opozitë, sekretari i Shtetit e ka mundësinë t’i takojë e t’i thotë që jeni e keqe. E ka këtë mundësi! A vjen për të folur me çdo palë, në qoftë se vjen për interesat e Shqipërisë. Dhe unë mendoj që është akuzë shumë e madhe të thuash që erdhi sekretari i Shtetit vetëm për të mbështetur Ramën; është një akuzë shumë e madhe që i drejtohet atij. Është fatkeqësi dhe është hera e parë që ndodh, që vjen një zyrtar i këtij niveli dhe nuk ka xhanxhin njeri ta presë. S’kishte asnjë njeri. Në çdo takim, po t’i hapësh të gjitha, ju e dini më mirë se unë, mbarë populli derdhet në shesh.

Gjithashtu, Balliu tha se këto qasje që ka ndjekur kjo administratë, do jetë një nga faktorët kyç përse ata do humbasin zgjedhjet në SHBA. Sipas tij, këto gabime nuk i kanë bërë vetëm këtu, por në të gjithë Evropën.

Blendi Fevziu: Pyetja ime është: Pse s’e takoi Blinken opozitën? Cili është versioni që jepni ju?

Klevis Balliu: Në mendimin tim, ju shpesh thoni që “është rasti i parë, rasti i parë”, siç është edhe rasti i parë që kthetrat e “Open Society” janë kaq të thella në SHBA dhe kjo, jo nga kjo opozitë e thënë, por e thënë nga presidenti Donald Trump, nga Elon Musk. Më lejon të them dhe këtë, kjo qasje e gabuar, sidomos ndaj një vendi aleat si Shqipëria, me një popull që është më pro amerikane në botë, nuk e gjen tjetër, këto qasje ndaj politikës së jashtme që ka ndjekur kjo administratë, janë një nga faktorët kyç përse këta do humbisnin zgjedhjet; sepse nuk i kanë bërë këto gabime vetëm këtu, i kanë bërë në të gjithë Evropën dhe në të gjithë botën. Këto qasje do të jenë një nga arsyet përse kjo administratë sot…

Blendi Fevziu: Do humbin zgjedhjet administrata sot, se ka gabuar me Shqipërinë?

Klevis Balliu: Jo vetëm për këtë.

Blendi Fevziu: Aha, edhe për të tjerat.

Klevis Balliu: Kjo qasje, qasja politika e jashtme dhe sekretari Blinken njësoj siç e kanë paralajmëruar kongresmen dhe president që në nominimin e tij, që ky njeri është një njeri problematik, jo adapt për këtë punë, jo me eksperiencën e duhur për këtë punë dhe është në kërcënim të interesave të Amerikës. Por pavarësisht të gjitha këtyre, nëse vjen një zyrtar i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë, vetëm mirë i vjen nga ajo botë. Por të jemi të qartë, arsyet përse ti nuk e takon opozitën, në çdo vend të Evropës, nuk është problemi i opozitës, është problem i atij që nuk e takon.

