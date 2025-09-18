Kreu i Partisë Balli Kombëtar, Adriatik Alimadhi, ka shprehur pakënaqësinë e tij lidhur me atë se pse PD-ja ia ka pasur gjithëmonë me hile dhe të hedhur ballistëve të vërtetë, ndërkohë që ka krijuar një ball tjetër, siç është ai demokrat.
Ndërkohë që shkruan për këto hile, Alimadhi fajëson Flamur Nokën për një skenar para zgjedhjeve të 11 majit 2025.
“Marrëveshjet e realizuara para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit 2025 sipas skenarit të Flamur Nokës, nxori partitë parlamentare midis tyre bëri edhe ballin demokratik të krijuar nga vet pd-ja në vitin 1998.
PL,
PAA,
PR,
PDIU,
PBDNJ,
PLLegalitetit,
Partia Demokristiane,
Fryma e Re Demokratike dhe balli kombëtar demokrat i pd-së
Balli Kombëtar përsëri armik i popullit. Kjo është pd-ja, e cila asnjëherë të vetme nuk e ka pasur të drejtë bashkëpunimin me Ballin Kombëtar por me hilera dhe poshtërsira.” – shkruan Alimadhi.
Leave a Reply