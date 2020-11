Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla i shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Elbasanit, Gledian Llatja vizituan plantacionin me gështenja në Njësinë Administrative Labinot Mal.

Përmes një postimi në rrjetin social facebook Balla thekson se zona e Shmilit në Elbasan dhe e Çermenikës në Librazhd janë të lidhura me gështenjën, si pjesa më rëndësishme e ekonomisë së tyre bujqësore. Sipas Ballës rreth 300 kv gështenjë është shitur këtë vit për tregun vendas dhe të huaj vetëm nga kjo zonë. Për mbrojtjen e gështenjës banorët kërkuan luftimin e disa sëmundjeve përmes spërkatjeve nga ajri, ndërsa Balla i premtoi atyre se ky shqetësim do të adresohet dhe do të zgjidhet menjëherë.

Postimi i plotë i Taulant Ballës:

