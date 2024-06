Ndalesa e radhës së ministrit të Brendshëm, Taulant Balla në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte në zyrën e Kryetarin të Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams.

Balla e ka vlerësuar Adams, si një mik të veçantë dhe mbështetës të komunitetit shqiptar.

Eksperienca e NYPD sa i përket luftës kundër krimit, policimi në komunitet dhe bashkëpunimi i Akademisë sonë të Sigurisë me Akademinë e Policisë së New York ishin disa nga temat kryesore të diskutimit mes ministrit Balla dhe kreut të Bashkisë së New Yorkut.

/a.r