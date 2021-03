Balla takim me fermerët në Cërrik: Meta ka braktisur presidencën dhe po bën roje selie të ndonjë partie politike

Drejtuesi Politik i Partisë Socialiste për Qarkun e Elbasanit Taulant Balla zhvilloi një bashkëbisedim me fermerët e Njësisë Administrative Klos në Cërrik. Në krah të kryetarit të Bashkisë, Andis Salla dhe kandidatëve për deputet Luan Duzha dhe Shkëlqim Bullari, Balla teksa foli për naftën subvencionin e naftës për sektorin e bujqësisë shprehu keqardhjen që numri i atyre që kanë aplikuar për naftën pa akcizë është shumë i ulët.

“Është një përfitim i drejtpërdrejtë dhe është e vërtetë që ne na duhet të rrisim mbështetjen në bujqësi. Por të gjithë duhet ta pranojmë që kjo mbështetje gjithmonë e çdo vit ka ardhur duke u rritur. Koha kur AZHBR përdorej nga LSI-ja për vota elektorale ka përfunduar në vitin 2017. Të dashur motra e vëllezër, këto zgjedhje përveç punëve publike që kemi këtu e që jemi duke çuar përpara, nuk janë zgjedhje komunale, nuk do zgjedhim në 25 prill kryetarin e komunës. Në 25 prill do zgjedhim se në cilin drejtim duhet të ecë Shqipëria, a do të vazhdojë të ecë Shqipëria në këtë drejtim të çuarjes përpara të reformës në drejtësi?

Duke u ndalur tek vendimi i Prokurorisë speciale anti-korrupsion, e cils ka kërkuar dy vite bu rg për ish-kryeprokurorin e përgjithshëm.

“Kush mund ta mendonte këtë më parë se në Shqipëri Prokurori i Përgjithshëm mund të dën ohej nga drejtësia dhe prandaj Ilir Meta ka bra ktisur presidencën dhe ka kaluar të bëjë rojen e ndonjë selie të ndonjë partie politike. I bëj thirrje çdo banori të bashkisë Cërrik dhe të gjithë Elbasanit, është koha që të mos shkojmë asnjë votë dëm. Nuk mund t’i japim votë LSI-së dhe padyshim që çdo votë për PD-në është një votë për Ilir Metën. Lulzim Basha nuk është dhe nuk mund të krahasohet dot me fuqinë transformuese të Edi Ramës. Tani t’i themi gjërat troç; edhe demokratët që mund të jenë këtu. Beson ndonjëri nga demokratët që Luli mund të bëjë dot punën e Edi Ramës?”, deklaroi Balla.