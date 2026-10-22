Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, sulmoi prokurorin e Tiranës, i cili nuk dërgoi në gjykatë çështjen për ngjarjet e dhunshme gjatë protestave, ku iu vu zjarri disa institucioneve shtetërore. Në një deklaratë për mediat, Balla tha se prokurori ka lidhje politike me anëtarë të grupit demokrat dhe i bëri apel Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.
“Por ajo që bëri një prokuror i Tiranës, i cili dihet për lidhje politike me anëtarë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike… Kur vihet zjarr në gjykatë të lartë, kur vihet zjarr në të gjitha ministritë, mbi bankën e Shqipërisë dhe një prokuror firmos mosdërgimin e çështjes në gjykatë unë nuk di nëse Inspektori i Lartë i Drejtësisë është në detyrë apo jo. Shpresoj që të jetë në detyrë”, tha ai.
I pyetur për 17-vjeçarët e goditur me plumba gome gjatë protestave, Balla u përgjigj se është i papranueshëm përdorimi i të miturve për akte dhune. Sipas tij të rinjtë kanë dëshmuar në Prokurorinë e Tiranës se janë paguar nga deputetë të PD-së për të marrë pjesë në protestë.
“Si prind, djali im ka të njëjtën moshë me ta, 17 vjeç. Është e papranueshme, që fëmijët 17-vjeçarë të përdoren për dhunë dhe meqrnëse ju gazetarët e bëni këtë punë dhe ju e dini se sa ju respektoj të gjithë prej jush, drejtohuni Prokurorisë së Tiranës atëherë meqë më pyetët dhe pyeteni a kanë dëshmuar këta fëmijë 17-vjeçarë se janë sjellë me para nga deputetë të Partisë Demokratike në atë protestë? Pyesni, drejtorin e prokurorisë së Tiranës dhe pyetni a ka deputetë të Partisë Demokratike që kanë paguar 100 mijë lekë për kokë e ose dhe më shumë për të udhëzuar minoren 17-vjeçarë për të ushtruar dhunë ndaj institucionit”, u përgjgij Balla.
I pyetur nga gazetarët edhe për infiltrimin e patronazhistëve apo civilëve të veshur me të zeza në protestë, balla e cilësoi këtë një lsjm të rremë dhe u shpreh i gatshëm për të ofruar pamjet.
Ndërsa për pretendimet për tejkalim të detyrës nga efektivët e policisë, balla tha se duhet të verifikohen nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore dhe institucionet e drejtësisë. Ai u shpreh se SPAK-u meriton mbështetje dhe respekt për mënyrën se si, sipas tij, ka ushtruar detyrën.
Balla shtoi se PD ka disa ditë që mban të strehuar protestuesit e dhunshëm në kërkim nga Policia. Sipas tij, PD madje ka kërkuar sallën e socialistëve për mbledhje pasi në selinë e tyre sallën ua kanë zënë të rinjtë e fshehur.
Leave a Reply