Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka reaguar pas ndarjes nga jeta të ish-deputetit Servet Pëllumbi.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Balla ka shkruar se Pëllumbi i dha vlerë të pazëvendësueshme Kuvendit të Shqipërisë, gjatë kohës që e drejtonte këtë institucion.
Reagimi i Ballës:
Lamtumirë Profesori ynë i madh Servet Pëllumbi! Sa shumë do donim të të kishim në ditëlindjen e 35-të të Partisë sonë Socialiste, të cilës i dhe shumë nga vlerat e tua në kohë të vështira kur u desh ta drejtoje. Kuvendit të Shqipërisë i dhe gjithashtu vlerë me drejtimin tënd të pazëvendësueshëm.
U prehsh në paqe Profesor Serveti!
Kuvendi i Shqipërisë, Partia Socialiste dhe familja do të njoftojnë në vijim ceremonitë në respekt të këtij njeriu të madh.
