Kryetari i Grupit Parlamentar socialist Taulant Balla, ka deklaruar se protestat e ditëve të fundit, po dëmtojnë interesin publik, imazhin e vendit dhe ekonominë shqiptare.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Balla thekson se bllokimi i rrugëve kryesore dhe krijimi i kaosit në qarkullim po godasin drejtpërdrejt sektorin e turizmit, i cili përbën një nga shtyllat kryesore të ekonomisë kombëtare.
“Protesta po dëmton imazhin e Shqipërisë dhe po godet turizmin dhe ekonominë tonë kombëtare. Nga një protestë paqësore, ajo po degradon në bllokim rrugësh e trafiku”, shkruan Balla.
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