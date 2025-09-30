Kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla garanton gatishmërinë e mazhorancës për të pranuar kërkesat e opozitës, por kërkon respektimin e rregullores së Kuvendit.
“Dua të garantoj se mazhoranca në Kuvend është e gatshme të pranojë dhe miratojë çdo kërkesë që vjen nga opozita, bazuar në mekanizmat parlamentarë që i njihen Kuvendit dhe grupeve parlamentare, qoftë mocion me debat apo mocion mosbesimi, por duhet të jetë në përputhje me rregulloren e Kuvendit.
Jemi përballur me një kërkesë që përfshinte 6 grupçështje. Kërkohej mocion me debat për procesin e qeverisjes së 12 viteve të fundit, mocion për programin e periudhës në vijim dhe rreth 4 çështje të tjera.
I kam kërkuar kolegëve të opozitës që ta sqarojnë. Në një moment kërkuan debat për integrimin; u përgjigja se patjetër, por për cilën çështje, pasi edhe aty ka një sërë grupkapitujsh, dhe u kërkova ta sjellin në përputhje me rregulloren.
Është një përpjekje që nga seanca e parë, thirrja është që të ndahemi nga eksperiencat e vjetra dhe të fusim në rrugën e duhur punën e Kuvendit.
Shpresoj që deri ditën e enjte deputetët e opozitës të kenë riformuluar kërkesën, dhe ne do ta miratojmë.”, tha Balla.
