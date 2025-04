Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Diasporën, Taulant Balla, në hapje të takimit me emigrantët shqiptarë në Milano, i cili po zhvillohet në Centro Congressi, u bëri thirrje atyre që të votojnë PS.

Balla tha se vetëm me kryeministrin Rama dhe me PS mund ta shohim vendin anëtare të BE.

“Shikoni se ca më kërkoi njëri prej jush, më dha pasaportën e tij italiane dhe atë shqiptare dhe më tha do votojë Ramën dhe PS sepse dua që pasaportën shqiptare ta kem njësoj me atë italiane.

A mund ta imagjinonit para 10 vitesh se do vinte një moment që të marrim pasaportën europiane dhe ta shohim vendin anëtare të BE me votën që do na jepni ju në 11 maj. Nëse bëhemi të gjithë bashkë është e mundur, sepse vetëm me Ramën dhe me PS ne do ja dalim ta shohim vendin anëtare të BE.

Është e rëndësishme që të kuptoni diçka të rëndësishme, këto janë zgjedhje vendimtare sa i përket mbylljes së procesit të anëtarësimit në BE.

Unë e di që e keni ndarë mendjen për të votuar PS, por ka ndonjë që thotë po e çojë votën atje dhe aty, as atje as aty, as tek këta që shiten për të rinj që janë më të vjetër se vet bufi në qasje. Duhen 84 vota për të bërë punë dhe ato do ti ketë vetëm PS. 100 mijë prej jush u regjistrua dhe tani secili të lidhet me shërbim postar dhe të vijë zarfi tek shtëpia dhe ta plotësoj dhe votoni PS’, tha ai.