Nga Brukseli, drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Diasporën, Taulant Balla, ka publikuar një videomesazh ku u përgjigjet pyetjeve të qytetarëve mbi ndikimin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, veçanërisht për sa i përket investimeve dhe zhvillimit ekonomik.

Ai theksoi se anëtarësimi në BE do të sjellë përfitime të drejtpërdrejta ekonomike për qytetarët shqiptarë, duke përmendur konkretisht se pas anëtarësimit, Shqipëria pritet të përfitojë mbi 1 miliard euro në vit nga fondet evropiane, ku 300 milionë euro do të shkojnë vetëm për bujqësinë.

“Pas anëtarësimit tonë në Bashkimin Evropian, Shqipëria pritet të përfitojë direkt mbi 1 miliard euro në vit. Nga të cilat 300 milionë vetëm për bujqësinë, si dhe do të përfitojnë shumë herë më tepër nga aplikimet në programet e tjera brenda buxhetit të Bashkimit Evropian”, deklaroi Balla.

Balla me tej hoqi paralele mes qeveris socialiste dhe PD para 2013, sa i takon investimeve të huaja.

“Stoku i investimeve të Bashkimit Evropian deri në 2013 shkonte diku tek 2,9 miliardë euro. Ndërkohë sot është rritur me gati 2,5 herë në pikun e vet historik prej 7,3 miliardë euro, ndërsa objektivi ynë është ta çojmë në 10 miliardë deri në fund të mandatit tonë të ri që nisim së bashku më 11 maj,” shprehet Balla.

Në fund, Balla u bëri thirrje qytetarëve që më 11 maj të japin një votë të fortë për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën, për të realizuar objektivat e anëtarësimit dhe për të siguruar përfitimet që vijnë prej tij.