E vetmja gjë që lidershipi i opozitës përcjell në Elbasan janë fyerjet ndaj qytetit. Kështu tha mbrëmjen e së premtes deputeti Taulant Balla në studion e emisionit ‘Java në RTSH’.

“E vetmja gjë që sjell lidershipi i opozitës janë fjalët se Elbasani është i krimit dhe i drogës. Ndërkohë ajo që kemi propozuar është se Elbasani është kryeqendra e qarkut dhe kërkon më tepër vëmendje. Ne kemi vendosur t’i rikthejmë disa resurse. Kalaja e Elbasanit fsheh brenda thesare të historisë dhe të bashkëjetesës fetare. Është një aset i pa shfrytëzuar deri më sot” – tha Balla.

Ai shtoi se Elbasanit do të shndërrohet në një atraksion turistik edhe më të madh duke i dhënë jetë disa sektorëve.

“Ka një projekt të nisur tashmë që është ai i auto-motoparkut u synojmë të krijojmë 600 vende pune. Do të jetë një park ku do të ketë gara me makina, apo restorante. Synimi im është që Elbasani të kthehet në destinacionin e fundjavës për banorët e Tiranës” – tha Balla për ‘Java në RTSH’.