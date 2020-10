Taulant Balla garanton se nuk bëhet fjalë qe hyrja në fuqi e sistemit që njihet si ETIAS te behet kete vit dhe as me 2021. ETIAS i cili ka për qëllim rritjen e sigurisë së brendshme e forcimin e kufijve të Bashkimit Evropian, duke forcuar instrumentet e verifikimit të të dhënave të të gjithë shtetasve të huaj që hyjnë në hapësirën e përbashkët evropiane, pra nuk do të ketë aplikim për viza ose ndonjë praktikë të caktuar ekskluzivisht për shtetasit shqiptarë, sipas tij.

Balla thote se ende nuk eshte pergatitur infrastruktura dhe mbi te gjitha nuk do jete vendosje vizash.