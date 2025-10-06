Në një deklaratë për mediat këtë të hënë, 6 tetor, kreu i grupit parlamementar të Partisë Socialiste, Taulant Balla bëri me dije se do të ngrihet Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore.
“Dua t’ju informoj se grupi parlamentar i PS-së do të institucionalizojë në orën 13:00 dy nisma që kanë të bëjnë me dy komisione, i pari për komisionin për reformën zgjedhore.
Si traditë tanimë, që grupi i PS ka qenë nismëtar për këto komisione në legjislaturë. Uroj të udhëhiqet nga interesi i përbashkpët për të përmbyllur më në fund rekomandimet e OSBE/ODIHR-it, duke sjellë në vëmendje edhe zgjedhjet e fundit ku formacione politike vunë në dyshim cilësinë e punës së këtyre komisioneve.
PS ndër vite e ka mbështetur çështjen e depolitizimit”, tha ai.
Po ashtu, bëri me dije se do të ngrihet Komisioni i Posaçëm i Reformës Administrative Territoriale.
“Shpresoj që grupet politike të opozitës të provojnë vakancat në këtë komision. Do u bëj ftesë tre kryetarëve të grupeve të opozitës që të nisim me punën”, tha Balla.
Po a mund të ndahet Shqipëria me rajone, me hartën e re?
“Le t’i lëmë komisionet të bëjnë punën e tyre!”, u përgjigj Balla.
