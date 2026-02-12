Kreu i Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla i ftuar në “Real Story” komentoi padinë e kryeministrit Edi Rama në Gjykatën Kushtetuese, kundër pezullimit nga detyra të numri dy të qeverisë.
Sipas tij, vendimet e Gjykatës Kushtetuese kërkojnë shumicë prej të paktën 5 votash dhe rezultati 4 me 4 përbën “mosvendim”, i cili nuk krijon jurisprudencë. Balla argumentoi se në këtë rast të tetë gjyqtarët kanë pranuar se ekziston një shkelje, por janë ndarë për mënyrën e zgjidhjes: katër kanë vlerësuar se duhet ta zgjidhte vetë Gjykata përmes jurisprudencës, ndërsa katër të tjerë kanë kërkuar ndërhyrje të ligjvënësit.
Sipas Ballës, për shkak se vendimi i Kushtetuese është “mosvendim”, ai nuk prodhon detyrim të ri ligjor dhe çështja mbetet pa një zgjidhje përfundimtare nga ana e Gjykatës Kushtetuese.
Sokol Balla: Përshëndetje sot kam ardhur në ambientet e Kuvendit, në sallën e Grupit Parlamentar të Mazhorancës, dhe kam ftuar në program, kryetarin e Grupit Kuvendor të Partisë Socialiste, zotin Taulant Balla. Taulant, mirëmbrëma, faleminderit që pranuat ftesën për intervistë.
Taulant Balla: Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur në zyrat tona.
Sokol Balla: Se unë vij dhe rrallë, ose pothuajse fare
Taulant Balla: S’ke ardhur ndonjëherë.
Sokol Balla: Megjithatë, ky është një moment i rëndësishëm politik. Po e filloj nga ajo që është tema më e fundit, dy ditë më parë, një protestë e opozitës e cila pak metra prej këtej, poshtë dritareve, përfundoi sërish me akte përplasjes së dhunshme midis përkrahësve të PD-së dhe të forcave të rendit. Të plagosur më shumë uniforma blu, por edhe një deputet i PD-së, i cili më pas u drejtua në spital. Për herë të parë pashë që pati një reagim politik. Ju i pari, ndërkohë që protesta vazhdonte në fakt, dhe më pas Ministria e Punëve të Brendshme, zonja Koçiu. Një gjë që nuk e kishit bërë përpara, dhe dikush mund të thotë që ky është sinjali që mazhoranca është e shqetësuar nga protestat e opozitës.
Taulant Balla: Jo, edhe në një protestë të më përparshme është reaguar, ka reaguar kryeministri. Unë apo drejtues të tjerë të grupit parlamentar, t’i ndajmë, t’i marrim me radhë e para. E drejta për të protestuar në Shqipëri prej 1990 e këtej është një e drejtë e sanksionuar dhe e mbrojtur në Kushtetutë. Dhe po në kushtetutë dhe po në ligj, është edhe detyrimi i gjithë atyre që marrin përsipër organizojnë protesta. Dhe detyrimi i çdo qytetarit të Republikës së Shqipërisë që të mos guxojë të ngrejë dorë kundër punonjësve të policisë së shtetit. Për aq kohë sa shërbeva si ministër i brendshëm, pavarësisht se kam ndryshuar pozicion, jam i bindur se kush ngre dorë, kush godet një punonjës policie, duhet bërë shembull. Dhe thirrja ime përmes ekranit tuaj, Sokol, është për Prokurorinë. Prokuroria ankohet shpesh për Policinë e Shtetit. E kam dëgjuar që thonë. Prokuroria ka testin e vet moral, nëse do që në rastin fjalë të gjithë ata persona, të cilët tanimë e kanë kthyer në një rrugë.
Kemi protestë pas pak ditësh, përsëri në datë 20. Siç duket, do të jetë i njëjti procedurë, mbasi mbaron përroi psikik i një personi që për fatin e keq të Partisë Demokratike ka marrë atë peng është një grup zjarri diku rreth tridhjetë metra nga foltorja apo podiumi i protestës, të rrethuar me disa pankarta. Dhe aty brenda, të mbuluar me kapuç të zinj dhe me maska, një grup gjuajtësish me pagesë, të cilët identifikohen në çdo rast, dhe t’ju them të drejtën, mendoj që edhe policia nuk duhet presë derisa këta persona të bëjnë dëm Shqipërisë.
Sokol Balla: Si ka mundësi që këta persona janë të evidentuar? Janë të skeduar.
Taulant Balla: Kini parasysh një gjë që një numër i caktuar prej tyre.
Sokol Balla: Dhe këta janë, janë, këta ju dihet. Dhe pastaj janë të identifikuar. Dhe duket sikur pastaj policia, apo ka një vullnet të caktuar që i lë këta të bëjnë atë rrëmujë të caktuar.
Taulant Balla: Jo, nuk është puna. Aty je i detyruar që të respektosh. Le të themi, ka në një protestë ka një gardh dhe brenda asaj, brenda asaj, atij grumbullimi organizatori mban përgjegjësi. Mua që më ke këtu përballë, se e dëgjoj shpesh këta komentatorët. Ah, po ju më 21 janar. Unë më është hequr imuniteti më 21 janar si organizatori i protestës në janar dhe jam hetuar nga prokuroria për atë për përgjegjësinë që kishte organizatori. Edhe pse sot jemi në kushtet që nuk është marrë asnjë masë dhe nuk dimë ende se çfarë ndodh me urdhëruesin e vrasjes së 21 janarit Po për t’u kthyer te kjo. Pra, duhet të kuptojmë që nuk është se ka ndonjë, le të themi, ndryshim të qëndrimit tonë, ose le të themi, duke qenë se po shpeshtohen protestat, ne jemi më të shqetësuar. Tani ta them troç, nuk kemi asgjë për të humbur në këto kushte. Shqipëria natyrshëm që është ajo që e vuan. Unë jam një i huaj, kam zgjedhur Tiranën për të pushuar edhe në shkurt. Dhe kur dal nga Rogneri, shoh një kaos. Por ajo që është më e rënda në gjithë këtë histori është fakti që Partia Demokratike e Shqipërisë sot, jo në Europë, po nuk gjej një vend tjetër në botë, është e vetmja parti politike që e njëson veten me dhunën. Në Itali, në ditët e kaluara, e gjithë Italia është tronditur nga disa sulme të ngjashme vandale në Milano, në Torino në fillim dhe në Milano për Olimpiadën e Kortinës. Ama, e vërteta është që klasa politike, majtas djathtas, apo kush të tjerë, i kanë dënuar. Ndërkohë që një parti politike, patjetër po përmenda dy parti kombëtare, po si gjithë spektri opozitar. Dhe shoqëria madje ka reaguar, ndërkohë që këtu jemi në kushtet që një parti politike e organizon vetë këtë gjë dhe madje i ri-përtërit. Sot e ka një grup nga Mamurasi, nesër e ka një grup tjetër.
Sokol Balla: Megjithatë, zoti Balla, ju e tha vetë që është edhe policia duhet të bëjë të vetën për të parandaluar, jo protestën, për të parandaluar keqpërdorimin e protestës nga elementë të cilët janë të janë të.
Taulant Balla: Nuk dua të bëj me faj policinë, e dini pse?
Sokol Balla: Jo, unë me faj, unë me faj nuk bëj polici. Unë të fajësoj një vullnet të caktuar politik, që e lejon këtë gjë të ndodhi se dikush mund të thotë për sa kohë dikush del dhe shfaq një profil të dhunshëm në skenën politike shqiptare, sigurisht, pala tjetër duket e keqja më e vogël. Dhe në fakt, kështu duket.
Taulant Balla: Ne sot kishim seancën e Kuvendit. Në Kuvend ndodh e njëjta gjë. Vijnë deputetët e Partisë Demokratike, duke përdorur statusin e veçantë që ka deputeti, kryesisht zonjat, anëtare te grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të cilat sjellin brenda në sallë fishekzjarr apo lëndë të tjera,
Sokol Balla: Çfarë do të thotë kjo?
Taulant Balla: Që do të thotë që në një farë mënyre është edhe e pamundur që ti të kontrollosh në një grup njëqind, dyqind, treqind, katërqind, pesëqind.
Sokol Balla: Nuk ka garda punonjëse femra.
Taulant Balla: Jo përsa i përket kontrollit të Kuvendit tonë. Shko bëhet një kontroll, po ai kontroll është deri në disa limite, të cilat për fat të keq shkelen nga ata që i sjellin. Tani nuk po hyj në këtë diskutim, sigurisht që aty ka ai kontroll. Ka një kontroll në çantë. A ka ndodh në Kuvend?
Sokol Balla Ka ndodh, po edhe te çështja e Kuvendit, zoti Ballë, prapë, prapë unë. Me të thënë të vërtetën, dhe këtu e kam pyetjen për ju direkt, si kryetar i grupit parlamentar, si njeriu më i rëndësishëm në Kuvend.
Sigurisht, pas kryetarit të Kuvendit dhe kryeministrit. Pak javë më parë u futët në një debat shumë të ashpër dhe të fortë me opozitën, sa i përket bojkotit defakto që ato po i bënin komisionit të reformës territoriale. Dhe aty në një moment të caktuar, jo në moment të caktuar, po ju dhatë një ultimatum, që në rast se nuk do vini deri ditën e hënë në darkë, atëherë ne do të ndryshojmë formulën ligjore, bile bëjmë dorëzimin formal të kërkesës pranë këshillit të Kuvendit për të ndryshuar formulën konsensuale. Dhe çfarë ndodhi? Atë të hënë pas darke ju dolët dhe tha dhe po ju citoj: Unë, ne nuk kemi bërë një ultimatum, po kemi bërë një kërkesë dhe më pas u tërhoqët nga kjo kërkesë, duke dhënë idenë që Partia Demokratike e pranoi. Pastaj pamë Zotin Boçi, i cili fillimisht tha që do shkojmë, pastaj doli Zoti Berisha tha nuk do shkojmë, pastaj doli Zoti Boçi tha nuk do shkojmë, pastaj doli Zoti Berisha tha që jo do shkojmë. E në fund fare, nuk e di ata erdhën apo jo, por në perceptimin e përgjithshëm është që Partia Socialiste, që ka marrë 83 mandate dhe votat e gati 50 e pak për qind të shqiptarëve, që kanë votuar në 11 maj 2025 sot, defacto janë opozitë.
Taulant Balla: Nuk është kështu.
Sokol Balla: Ata që drejtojnë punët brenda vendit, ata që influencojnë në jetën e Kuvendit, në sjelljen e policisë, organeve hetuese, janë ata që de jure janë opozita e vendit.
E para, të jemi të qartë. Kuvendi po përmbush brenda atij kalendari të përcaktuar, pa asnjë vonesë. Ne sot që flasim nuk kemi asnjë vonesë. Vetëm në tre seancat e para të këtij sesioni të ri pas festave janë miratuar 12 ligje që lidhesh me piketat e ndërmjetme të bisedimeve me BE. Ka patur një përpjekje nga opozita për të na penguar, për të na vonuar, treni ecën. Sa i përket asaj që thoni ju edhe reforma administrative territorial pas atij momenti perceptimeve opozita ka ardhur dhe ka rënë dakord për të ecur me kalendarin që është paraqitur nga z. Mazniku si bashkëkryetar. Ky është fakt. Dhe bashkëkryetari nga ana e opozitës, ka dhënë dakordësinë për të gjitha çështjet për sekretarin dhe për të kalendarin. Një kalendar që për publikun në muajin korrik, në Kuvendin e Shqipërisë do të miratohet një projekt që do të sjellë ky komision që ka për objekt të vetin, një ndarje të re administrative territoriale në Republikën e Shqipërisë. Unë nuk mund ta parashikoj sot, se kush do të jetë ky projekt dhe madje ia kam kërkuar si kryetar i grupit edhe z. Mazniku që deri në momentin e përfundimit të konsultimeve ne nuk mund të themi se do jenë kaq apo aq, se nuk është çështje kungulleshkash por është çështje përmirësimi shërbimesh ndaj njerëzish, pra si e bëjmë ne më të mirë punën e bashkive. Është fakt sot, se një pjesë e madhe e bashkive të vogla e kanë të pamundur të ofrojmë shërbimet siç duhet për gjithë komunitetet që mbulojnë ato sepse ndërkohë që numri I popullsisë së bashkisë është zvogëluar, sipërfaqja e saj ka mbetur e njëjtë, për shkak se fondet sot vihen në dispozicion për shkak të numrit të banorëve, kjo nuk do të thotë që një familje që jeton në një fshat të thellë të bashkisë Kolonjë nuk duhet të marrë të njëjtin shërbim arsimor apo shëndetësor, njëlloj. Dhe duhet të kuptojnë gjithë qytetarët që, nisma jonë për reformë administrative territorial ka në thelbin e vet, shërbime më të mira për njerëzit.
Sokol Balla: Dakord, nuk dua ti futem debatit se ka një shembull që vërteton të kundërtën e asaj që thoni ju, se ju keni ish kreun e bashkisë Cërrik në mos gaboj që e keni ministër sot dhe është marrë shembull nga z.Rama se si edhe një bashki e vogël mund të funksionojë
Taulant Balla: Dhe unë jam krenar për Andin se kam qenë njeriu që e kam ftuar në politikë.
Sokol Balla: Në rregull, po është shembulli që hedh poshtë gjithë këtë që thatë tani se edhe një kryetar I një bashkie të vogël, si zotëria që ju e keni bërë sot ministër, ju thoni jo ne, që ka funksionuar në mënyrë perfekte. Po të mos futemi aty.
Taulant Balla: Shiko bashkia Cërrik ka funksionuar në mënyrë perfekte dhe ky është fakt. Në cilat dimensione, jo vetëm sa I përket shërbimeve po edhe në një dimension tjetër që mungonte në bashkitë tona, po që është dimensioni më I domosdoshëm në momentin që Shqipëria anëtarësohet në BE. Është dimensioni i përthithjes së fondeve që vijnë nga BE. Sot, kapacitetet tona në një pjesë të madhe të bashkive për të përthithur fonde të BE janë zero. Dhe ka një gjë dhe një mësim të mësuar nga vendet e tjera që kanë hyrë në BE. Kujtoj kur Rumania dhe Bullgaria, hynë në BE në 5 vitet e para të dyja këto vende më shumë jepnin fonde në BE se sa arrinin të përthithnin. Pastaj vjen një fazë që raporti mes asaj që jep dhe asaj që merr mund të shkojë deri në 1 me 10 që janë pritshmëritë tona. Natyrshëm sepse janë fonde strukturore, janë të shumta. Bashkitë në një vend të BE janë aplikues të mëdhenj të fondeve për të tërhequr, dhe nëse ne shkojmë kështu si jemi, jemi të papërgatitur për t’i dhënë komuniteteve tona më shumë fonde që vijnë nga BE. Dhe rasti i Cërrikut, ka qenë i ndryshëm, sepse ky djalë që sot është ministër arriti të krijonte aty një bërthamë, dhe po të shikoje të gjithë donatorët, GIZ, apo donator të tjerë, kemi arritur që të bëhen disa projekte të mira. Dhe atë eksperiencë të mirë të fituar në atë bashki kryeministri Rama e përzgjodhi për të qenë ministri i punëve të fshatit.
Sokol Balla: Të rrimë të flasim politikisht. Ju jeni kryetar i një grupi parlamentar të madh, prej 83 mandatesh..
Taulant Balla: Të them edhe dicka për 83-shin se aty më provokove një cik. Ne në fakt, diaspora na besoi 95 mandate, pra nëse do merrej vetëm vota e diasporës PS do kishte 95 mandate. Megjithatë mandatin e 84 ju e mbani mend, e kemi humbur për pak vota në Lezhë po edhe në ndonjë qark tjetër. Që do të thotë PS I ka sot votat e duhura dhe e kemi dëshmuar në dy raste kur është nevojitur se nuk ka sot në Kuvendin e Shqipërisë një minorancë bllokuese. Kushtetuta ka përcaktuar qartë se si janë votimet, janë me 71 me 84 dhe me 94. Këto janë tre votime në Kuvendin e Shqipërisë. Me 71 dhe me 84 duket se nuk ka problem, për të vetmen çështje që mund të bëjmë negociata është për 94, që do të thotë se opozita duhet ta ngulisë mirë në mendje. Traditat kanë ekzistuar se nuk ka patur asnjë prej palëve asnjë shumicë prej 3/5 kjo traditë nuk është më se maxhoranca sot i ka 3/5 megjithatë në respekt të traditës edhe të nevojës së një dimensioni të gjithë pranuar europian, që nevojitet një konsensus parlamentar, dialog parlamentar, ne e bëjmë këtë dhe gjithë kjo që parashtruat ju është pjesë e kësaj qasjes tonë që ne dakord I kemi 83 mandate, I kemi votat për ligje me shumë të cilësuar por ne jemi të gatshëm, por në kushtet e këtij mandatit 2025-2029 ju nuk keni më të drejtën e vetos. Që do të thotë që ata o do vijnë të bëhen pjesë ose nëse ata nuk duan të bëhen pjesë ne nuk kemi asnjë ditë për të humbur. Kalendari ynë është që brenda të enjtes së fundit të korrikut duhet miratuar ndarja e re administrative territoriale, nëse do propozohet nuk dua paragjykoj. Nëse do vini në zyrën time, është një tabelë e madhe me një kalendar datash, pra unë mund t’ju them me bindje që deri në qershor unë di se cfarë duhet që të kalojmë në Kuvend
Sokol Balla: Taulant, po ta bëj pyetjen në anglisht se shqip është pak në orar të caktuar. ‘You got the votes, but do you have the bolls”
Taulant Balla: I kemi të dyja
Sokol Balla: Krijohet përshtypja se nuk keni ndonjë far uniteti për t’u lavdëruar
Taulant Balla: Çështje këndvështrimesh kjo. Këtu në këtë sallë, është mbledhja e grupit të PS, shpesh kritikohemi, këtu ka shumë debate Sokol, një pjesë dalin, një pjesë nuk dalin por edhe këtu janë të rregulluara vendimmarrjet. Ti mund të kesh qëndrimin tënd, mendimin tënd, voton, voton kundër kishim për shembull disa ndryshime në Kodin Rrugor, Kodin Penal, kishte edhe kolegë që kishin këndvështrime të respektuara, në fund në sallë je I detyruar të votosh siç është qëndrimi i shumicës të grupit. Kjo e përcaktuar në rregulloren e brendshme të grupit tonë parlamentar. Ndaj që të jemi të qartë, PS e ka pjesë të vetën pjesën e debatit të brendshëm aq sa ky debat nuk dëmton punën dhe mesazhin politik. Ndaj mos na e qani hallin për këtë pjesë, nga ajo që ju e quajtët kohezion. E vërteta është që, sa kohë unë kam qenë kryetar I grupit parlamentar, jam krenar që nuk kemi dështuar asnjëherë ndaj çështjeve që na është dashur të votojmë edhe kur është dashur të votojmë në shumicë të cilësuar edhe kur nuk i kishim votat në kuvend.
PJESA II
Sokol Balla: Situata e protestave lidhet me një situatë të caktuar në të cilën gjendet maxhoranca dhe qeverisja juaj sidomos pas pengmarrjes në hetim për mosbarazi në tenderë të zv/kryeministres, kryeministri paraqiti një padi në kushtetuese që më pas u rrëzua de facto nga një mosmarrje vendimi e Kushtetueses pasi rezultati doli 4 me 4. Në frymën e maxhorancës, ajo që më rezulton mua, një tjetër figurë kryesore e PS, z.Erion Veliaj, i cili u tentua të shkarkohej nga shumica, e çoi çështjen në Kushtetuese dhe e fitoi atë 5 me 3, e çon kryeministri sërish padinë në kushtetuese dhe padia e tij rrëzohet me rezultatin 4 me 4 dhe këtu dikush e ka shprehur e ka thënë se ky është edhe mesazhi më i fortë se nuk ka kohezion brenda maxhorancës përkundrazi ka grupe që janë në luftë përballë njëri tjetrit, dhe nuk e quaj provë, por indicie.
Taulant Balla: Sa i përket vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, janë shembulli më i mirë për të dëshmuar, se PS dhe Edi Rama nuk kanë asnjë kontroll siç pretendohet mbi drejtësinë. Fakti është që në dy, një propozimi të qeverisë, për diçka që nuk kishte aspak natyrë politike, ishte kërkesë e një natyre për të kthyer normalitet në Bashkinë Tiranë, në kushtet që ishte shkelur i njëjti nen për të cilin do flasim pak më vonë. Pse e them këtë? Sepse thuhet që të zgjedhurit, nuk mund të pezullohen. Pyetja është Erion Veliaj prej një viti ka qenë në detyrë apo i pezulluar. Nuk ka qenë në detyrë. Nëse do e kishim respektuar në frymë Kodin, sa kohë që i zgjedhuri ka një kontratë me qytetarët duhet të ishte në detyrë. Po flas de facto, se kur Kushtetuesja thotë Veliaj në detyrë, Erion Veliaj sot është në burg. Kthehemi te pjesa tjetër, te vendimi i Gjykatës Kushtetuese që është lënda kryesore për të cilën do doja të më linit pak mundësi ta sqaroj si duhet. Vendimet e Kushtetueses, janë të përcaktuara të merren me 5 anëtare, mund të jesh edhe 4 me 3 po nuk ka vendim. Duhet të jenë 6 anëtarë në mbledhje, edhe pse t’iu them të drejtën si normë kjo është një normë e vjetër. Ndërkohë që në normat e reja që ne kemi futur në koncept në institucionet e tjera, do kishte qenë mirë që në rastin e një vakance vota e kryetarit të numërohej.
Sokol Balla: Kështu ka qenë më parë..
Taulant Balla: Pra, ligjvënësi duhet të kishte parashikuar një mekanizëm zhbllokues edhe pse Kuvendi duhet të mbajë një përgjegjësi për vonesën që ka krijuar prej 2 vitesh në zëvendësimin e mandatit të znj. Toska, që ka dhënë dorëheqjen. Është një gabim..
Sokol Balla: Jo është një përgjegjësi e rëndë politike dhe ja ku e keni përballë karmë.
Taulant Balla: Patjetër po shiko Sokol, e kam thënë publikisht dhe do e them edhe sot, unë nuk e di dhe nuk dua të hy fare, kemi një rregull këtu që është ligj për ne që ne nuk i komentojmë vendimet e Kushtetueses, por po ua them, që ky rast është një ndër ato që ky duhet të ishte 8 me 0 sepse vetë gjykatësit e kanë pranuar mendimin e tyre në atë që kanë publikuar, 4 thonë ka shkelje por duhet ta zgjedhim ne, 4 të tjerë thonë ka shkelje por duhet ta zgjedhë ligjvënësi kushtetues.
Sokol Balla: Pra, Kushtetuesja mund ta zgjidhte vetë këtë vakum mes kushtetutës dhe Kodit Penal?
Taulant Balla: Gjykata Kushtetuese ka patur të gjitha mundësitë që të thoshte: Po, ministri nuk mund të pezullohet por ne nuk morëm dot vendim për mënyrën si zgjidhet kjo çështje. Sepse 4 thanë hajt ta zgjidhim ne me jurisprudencën tonë, dhe 4 thanë ta zgjedhë kuvendi me ndërhyrje në legjislacion. Këtë kanë thënë! Dhe do thoni ju, po mirë ca do bëni ju? Sepse ka një vendim pa vendim, ka një mosvendim.
Sokol Balla: Për këtë e kam pyetjen.
Taulant Balla: Mosvendimi nuk ka krijuar jurisprudencë. Pra, nuk jemi në kushtet që ne duhet të marrim një vendim të Gjykatës Kushtetuese për ta zbatuar se është mosvendim. Por, ne përsëri në gjetjet e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese ata që paguhen me taksat e popullit shqiptar si ajka e gjyqësorit në Republikën e Shqipërisë, përsëri aty shohim që po shiko, këta nuk e morën përgjegjësinë..
Sokol Balla: Atëherë çfarë do bëni ju? Atëherë ne duhet të marrim përgjegjësinë se ky institucioni ku jeni sot ju është institucioni në piramidën e shtetit. Ka një ngërç që duhet zgjidhur. Kush është ngërçi? Pyetjes së kryeministrit në emër të ekzekutivit, ku palë u thërrit edhe parlamenti edhe Presidenti, Kushtetuesja për faj të mungesës së një anëtari, se po të ishte do e ndante. Për.. nuk i di arsyet, dhe nuk i hyj, se ka edhe arsye të tjera padyshim që duhet të ketë, nuk kemi. Atëherë ne çfarë duhet të bëjmë? Ne kemi për detyrë ta sqarojmë.
Taulant Balla: Dikush thotë, nga këto banaqet e këtyre darkave, shiko se kanë bërë gabim, ose kanë harruar në 2012 kur kanë ndryshuar, e kemi hequr si koncept, kemi harruar që ministri ka të njëjtën status si deputeti, jo vetëm imunitet, edhe ministri aty e ka. Mund të jetë kjo, por nuk është kështu. Ta zëmë ka një çështje në një prokurori në rastin në fjalë për shkak të atributeve, zyrës e karriges që mban Prokuroria e Posaçme, ka një çështje për Presidentin e Republikës. Edhe thotë prokurori, për shkak se është komandant i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura unë dua ta pezulloj. Ky nuk është i zgjedhur siç ma thotë 242 në Kodin e Procedurës Penale, mund ta pezulloj. Pyetja që kam, a mund të pezullohet Presidenti i Republikës nëse e lexojmë siç e kanë lexuar në rastin në fjalë. Presidenti mund të pezullohet. Natyrshëm, Presidenti nuk mund të pezullohet. Madje edhe për procedurën e marrjes në pyetje në rastin e Presidentit apo Kryeministrit, Kodi i Procedurës Penale ka të përcaktuar mënyra të tjera. Nuk paraqitet në Prokurori. Pyetet në zyrën e tij, këto janë detaje. Pra, të qenë në këto rrethana, a mund të pezullohet kreu i KLSH? Dhe pyetja që shtrohet pas saj, A mund të delegohet? Jo, s’mund të delegohet. KLSH nuk delegon dot te askush. Kemi patur raste, ngelëm 6-7 muaj iku ish-kryetari Bujar Leskaj, ca kohë, pastaj u kthye prapë se nuk zëvendësohej dot.
Sokol Balla: Dikush mund të ngrihet të thotë të pezullojmë kryeministrin, këtu pastaj kemi një pushtet që përcakton ndërkohë që normalisht mazhorancën e përcaktojnë njerëzit.
Taulant Balla: Dikur në fakultet, më së shumti kam bërë të drejtë kushtetuese më shumë se sa të drejtë penale, civile apo administrative. Kushtetuta që është libri themelor e ka përcaktuar qartë që një pushtet nuk mund të pezullojë një pushtet. Ky është parimi themelor “check and balance”. Flasim për pezullimin, jo për arrestimin, flasim për pezullimin. Pra, se i ngatërrojnë këtu gjërat. Ti zotëri po ke provat hajde kërko arrestimin, tjetër punë. Ti ke kërkuar pezullimin. Dhe kur ke kërkuar rastin në fjalë, të koleges dhe mikes time Belinda Balluku, ke kërkuar dy masa. Heqjen e pasaportës, pra kufizimin e lëvizshmërisë jashtë vendit, dhe pezullimin. Ke argumentuar që me këto dy masa je “ok”. Dhe ka argumentuar që s’ka nevojë për masë tjetër për arsyet që i ka renditur në vendim gjykate. Sot me vendim gjykate kushtetuese ne jemi pikërisht aty ku ishim, ku ishim më 20 nëntor.
Sokol Balla: Pezullimi rikthehet në fuqi
Taulant Balla: Pra, u kthye pezullimi, kur të zbardhë Gjykata Kushtetuese, botohet në fletore zyrtare, Balluku është e pezulluar. Jemi në kushtet ku ishim në 20 nëntor, kaq. Ça do bëjmë ne? Gjykata Kushtetuese nuk na dha derman, në pamundësinë e vet, në pasigurinë e vet, nuk e di pa pa pa pa, se janë shumë pa pa pa, për një çështje që vetë e kanë thënë ore është 8-0 ka ndërhyrje në kompetencën e parlamentit.
Sokol Balla: Atëherë, z.Balla çfarë do të bëni?
Taulant Balla: Ça do bëjmë? Po ua them këtu sot, e kam thënë edhe në Kuvendin e Shqipërisë, neni 242 nuk reflekton parimet kushtetuese të garantimit të pavarësisë së institucioneve kushtetuese, dhe duhet të pamundësojmë keqintepretimin e këtij neni sa I përket institucioneve kushtetuese, që do të thotë me ndryshimet që janë gati, Presidenti, Kryeministri, anëtarët e Këshillit të Ministrave, Kryetari i KLSH, Avokat i Popullit, dhe institucione të tjera kushtetuese monokratike, të cilat do të jenë punë intensive e komisioneve përgjegjëse në Kuvendin e Shqipërisë, nuk mund të pezullohet.
Sokol Balla: Pra ju do të propozoni këtë ndryshim
Taulant Balla: Një praktikë, një normë që nga hulumtimi i ekspertëve tanë ekziston në gjithë Europën. Edhe pse, në Kushtetutën e Shqipërisë ishte, Gjykata Kushtetuese nuk e lexoi dot, ose e lexoi po nuk e ..
Sokol Balla: Mirë se do flasim pak për Gjykatën Kushtetuese
Taulant Balla: S’flas dot më.
Sokol Balla: Unë gazetar jam, unë do bëj pyetjet ju zgjidhni mos përgjigjeni
Taulant Balla: Unë bëj pjesë në ato njerëz, që e kam marrë jo personale, sa i përket kësaj çështje unë kam qenë dhe mbetem i bindur, nuk mund të pezullohet një organ kushtetues. Nuk mund të pezullohet, sepse në ditën që një organ kushtetues pezullon një organ kushtetues, demokracia ka përfunduar. Shiko, ne jemi një Republikë me pushtete të ndara. Kemi pushtetin legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Natyrshëm ky pushteti gjyqësor ka një dy tre prerogative që i dinë të gjithë, kur ka prova të tjera me radhë, të thërret të dënon, në 2012 ky Kuvend i ka dhënë të drejtën ta hetojë pa e informuar, se në 2012 duhet të vije të merrje leje, a mund ta hetoj këtë personin me imunitet? Tani nuk e ke më këtë. Disa vende e kanë ruajtur, Rumania e ka ruajtur. As nuk hetohesh dot po s’more leje në parlament. Ka raste, e përmend Rumaninë për shkak të njohjes, shkollimit, u bë një reformë e ngjashme. Ka patur raste, në 2014, u kërkua hetimi i kryeministrit Viktor Ponda, parlamenti i tha për këtë çështje nuk mund ta hetosh.
Sokol Balla: Atëherë dalim tek kjo pikë, ju do i dorëzoni ndryshimet e nenit 242 të kodit, kur?
Taulant Balla: E para, duhet të sqaroj diçka, shumë më thonë, shiko çfarë ka ndodhur me PS me grupin parlamentar, me kryeministrin Rama që në rastet 1, 2, 3, 4, 5 ka mbajtur tjetër qëndrim, dhe pse ndryshe tani. Ndryshimet janë gati, procedura parlamentare kërkon që ndryshime në Kod nuk bëhen dot me procedurë të përshpejtuar. Do të duhet të presim, atë 14 ditëshin e kësaj kohës që quhet koha e fjetjes së projektligjit në faqen e publikimit. Vetëm pasi të kalojë 14 ditëshi, do të nisë procesi i shqyrtimit.
Sokol Balla: Kur do e dorëzoni
Taulant Balla: Është gati, është thjesht dhe vetëm çështje orësh.
Sokol Balla: Perceptimi është tek ata që e shohin ndryshimin e qëndrimit në rastet e tjera, se ju po e bëni këtë për të shpëtuar dikë nga hetimi?
Taulant Balla: T’i marrim me radhë, e dëgjoj shumë shpesh, edhe për ndonjë media të huaj, jo reputative, që të paktën t’i referohet si duhet. S’ka akuzë për korrupsion ndaj Belinda Ballukut. Është një akuzë shkelje barazi në tenderë, të paktën nga dokumentet që na janë vënë në dispozicion në Këshillin e Mandateve. Që të jemi korrekt. Është zyrtari me akuzën më të lehtë që ka ardhur në Kuvend. Kryesisht kanë qenë akuza për korrupsion, pastrim parash, mosdeklarim pasurie. Ne jemi tek një, kjo dhe për koherencë të gjësë. E dyta, është se ka një pikëpyetje, pse nuk e shqyrton Këshilli, tani kur ju thash për çështjen që ishte në Gjykatë Kushtetuese, ju informova se Kuvendi është palë, sepse Kuvendi me propozim të kryeministrit me dekret të Presidentit, me votat e veta ka emëruar zv/kryeministren dhe ministren e Transporteve në atë detyrë, dhe pa e pyetur fare kuvendin një pushtet tjetër, propozimin e një pushteti tjetër i ka thënë dy pushteteve, më falni për shprehjen ikni pirdhuni se unë nuk ju pyes fare ju. Në këto kushte jemi, po e bëjmë popullore bisedën. Tani çfarë duhet të bëjë Kuvendi, do rrijë duar kryq? Apo të marrë përgjegjësinë që i takon në kushtet e mosveprimit të të njëjtit pushtet, hierarkisë më të lartë të pushtetit gjyqësor, Gjykatës Kushtetuese. Se këtë duhet ta kishte zgjidhur Gjykata Kushtetuese dhe sot nuk do ishim fare në këto diskutime. Këtu jemi në kushtet e një mosveprimi të mosvendimi të Gjykatës Kushtetuese. Dhe e thënë kjo është që ne duhet ta zgjidhim çështjen e pezullimit se jemi në një ngërç të rëndë kushtetues. Mua më vjen keq që shumë nuk e kuptojnë, ndoshta edhe në grupin tim parlamentar.
Sokol Balla: Ka edhe në grupin tuaj?
Taulant Balla: Po jo, nuk kuptojnë gravitetin e gjësë, sepse kur themi që është rasti i vetëm në Europë të pezullimit të një ministri, edhe në Botë, se nuk kam gjetur, një senator në Brazil në 2007 më rezultonte nga chatgpt, por edhe atë e kishte kthyer Senati, se kishte thënë s’e pezullon dot. Pra, ne duhet ta zgjidhim këtë çështje se ne jemi votuar për të mos humbur kohë. Ju thash pak më parë për kalendarin, ai është i imi, Edi Rama ka një kalendar sa ky muri këtu, me çështje e gjëra që ndërlidhen dhe ka të bëjë edhe me sovranitetin e vendimmarrjes së ministrit në kuptimin e përbërjes së kabinetit të Këshillit të Ministrave. Të thëna të gjitha këto, jemi në kushtet kur na duhet që të ndërhyjmë. Kohën jua thash sa marrin, ndërkohë që, Kuvendi i Shqipërisë e ka gjithë detyrën që I buron nga kushtetuta dhe unë besoj që këtu nuk duhet të kemi dallime, nuk duhet të ketë maxhorancë opozitë, këtu ka të bëjë me mbrojtjen e parimit të kontrollit dhe balancës mes pushteteve. Pushteti legjislativ ka këto kompetenca, ekzekutivi ka këto kompetenca, dhe gjyqësori ka këto kompetenca.
Sokol Balla: Taulant, a i ndruheni meqë ne jemi në një proces të avancuar të negociatave, ku sigurisht BE edhe pse ka investuar në këtë reformën në drejtësi e ndjek me vëmendje se çfarë ndodh. Nuk di nëse në këto lëvizje kryeministri ka thënë se do shikojmë ligje që kanë të bëjnë edhe me reformën në drejtësi por që do jenë të gjitha nën atë vulën e thatë të BE, a I druheni faktit se ky ndryshim po bëhet për një rast të caktuar dhe që mund të sjellë një reagim nga Brukseli.
Taulant Balla: E para, e thash, mosvendimi i Gjykatës Kushtetuese e ka “një të mirë”, që sa i përket çështjes së hetimit e ka kthyer në pikën zero, ku prokuroria ka marrë atë që ka dashur. SPAK ka marrë ato që kishte kërkuar ditët e para, bllokim pasaporte dhe pezullimin. Pra, ky mosvendimi të paktën na ka hequr, gjithë këtë diskutimin nëse pengohet drejtësia apo jo. Dhe këtu nënvizoj se, nuk ke sot një deklaratë që të hyjë të bëjë diskutime se kjo dosja ka këtë, po se është ajo, apo e kishte marrë ky në telefon.. ne nuk hyjmë në meritën e çështjes penale, dhe vazhdojmë të themi që SPAK ka gjithë mbështetjen tonë, të pakufizuar për t’i shkuar në fund çdo çështje e themi këtë, por te kjo pjesa që na takon ne këtu, kjo godina këtu për të bërë ligje…
Sokol Balla: Dakord, por pyetja ime ishte e drejtpërdrejtë a i druheni se mund të ketë një reagim nga Brukseli për këtë ndryshim? Apo keni komunikim?
Taulant Balla: Shiko, ju e patë reagimin e Schider raporterit për Shqipërinë, që ishte më korrekti. Ne tha nuk komentojmë dosjet, por ajo që konstatojmë është që ritmi me të cilën ecën Shqipëria është i duhur, nëse ruajmë këtë ritëm kapim 2029 në BE, dhe ndërkohë që duhet thënë me zë të lartë është që a ka ndonjë pengesë për hetimin këtu? Jo, nuk ka asnjë pengesë për hetimin.
Sokol Balla: Po a e pengon hetimin, ky ndryshim që ju do miratoni në kodin 242?
Taulant Balla: Jemi kthyer te vendimi te data 20 nëntor te pika zero. Dhe kjo pjesë është e qartë.
Sokol Balla: Pyetja që ju bëj, dhe që nuk e bëj vetëm unë është.. e përfshin çështjen në fjalë?
Taulant Balla: Sot unë nuk gjetur në Bruksel, apo kudo gjetkë, një që të më thotë që një gjykatë mund të pezullojë një autoritet kushtetues, nuk e gjej një. Mund ta arrestojë, padyshim brenda prekuzitave që ka çështja e imunitetit, në rastin e ministrit deputetit duhet dhënë autorizimi nga Kuvendi, edhe në rastin e anëtarëve të Prokurorisë apo gjyqësorit duhet KLP dhe KLGj dhe aty ka pezullim po në atë rast është shkruar. Merrni Kushtetutën, në rastin e prokurorit apo të gjyqtarit mund të pezullohet dhe pezullimin e merr KLP ose KLGJ, pse nuk e ka shkruar Sabri Godo me Arben Imamin pezullimin dini gjë apo.. Sabriu i shkretë, u prehtë në paqe, dhe Arben Imami që është gjallë, e harruan tashmë. Sepse ka disa kompetenca që nuk mund të delegohen. Dhe kishte dalë një ekspert i madh i mjekësisë ligjore që thoshte Edi Rama ka harruar që një ministër ka deleguar në kohë zgjedhjesh kompetenca. Padyshim, por jo të gjitha mund të delegohen. Për shembull, zv/ministrat mund të shkojnë në mbledhje qeverie, por do të garantosh që së paku më shumë se gjysma e tyre janë ministra, ndryshe nuk quhet më mbledhje qeverie.
Sokol Balla: Mesa kuptova nga reagimi i kryeministrit në fillim të javës, zv/kryeministrja është e pezulluar, por do të qëndrojë në detyrë?
Taulant Balla: Unë flas ligjërisht, në momentin që flasim bashkë, unë nuk jam njohur që është botuar në Fletore Zyrtare vendimi i Gjykatës Kushtetuese. Ka mbetur në fuqi vendimi paraprak i Gjykatës Kushtetuese, për pezullimin e pezullimit, në momentin që botohet në fletore zyrtare znj. Balluku është e pezulluar në detyrën e ministrit për Infrastrukturën dhe Energjinë, ndërkohë që sa i përket pjesës së zv/kryeministrit, nuk ka ndonjë pezull.
Sokol Balla: Pra, ajo vijon të mbajë zyrën në kryeministri, por nuk shkon dot te zyra ..
Taulant Balla: Do zbatohet vendimi i gjykatës
Sokol Balla: Megjithatë, ka një perceptim të cilin ju e shprehët në mënyrë popullore, që ishte shprehje shumë e fortë që një nga pushtetet i tha dy të tjerave atë shprehjen. Kjo ishte deklaratë e fortë pasi reflekton më qartë se ka një përplasje të fortë mes pushtetit gjyqësor dhe pse e them gjyqësor, nuk them SPAK sepse në fund fare SPAK është palë dhe deri sa është palë mund të diskutosh mënyrën si ka nisur hetimet etj, por në fund fare vendimet i marrin gjykatat.
Taulant Balla:Tani fajin këtu e ka Gjykata Kushtetuese,
Sokol Balla: Jo, jo, nuk e kam me Gjykatën Kushtetuese, unë mendoj se ne nuk kemi Gjykata Kushtetuese, por ky është debat tjetër
Taulant Balla: Të ftoj një ditë ta bëjmë këtë debat
Sokol Balla: Po nuk ka Gjykatë Kushtetuese, se nuk ka një gjykatë që nuk merr vendim. Sidomos kur bëhet fjalë për një vendim për një cështje me sfond kaq të fortë politik. Kur ty nuk të vjen vetë ministrja por të vjen kryeministri. Pra, maja e pushtetit.
Taulant Balla: Edhe ministrja do shkojë së shpejti
Sokol Balla: Në rastin konkret e kishte dërguar kryeministri nuk ishte ministri, nuk ishte kryetari i bashkisë, nuk ishte një deputet apo jo? Pra e kishte dërguar kryeministri dhe Gjykata Kushtetuese nuk merr vendim për një çështje që siç u tha dhe siç ata vetë e shkruan, 8 binin dakord që ka një problem dhe nuk patën këllqe për të marrë një vendim. A nuk patën, a ia prenë dikujt rrugës kjo është çështje tjetër por nuk po futemi tek ajo. Por ideja është që ne nuk kemi Gjykatë Kushtetuese sot! Kjo edhe për faj të Kuvendit sepse nuk ka zgjedhur anëtarin e nëntë sepse që këtu fillon përgjegjësia. E megjithatë do të flasim tek pjesa tjetër e pushtetit gjyqësor, ajo më konkretja që duket që ka një përplasje të fortë. Bledar Dervishi një nga juristët mund të themi më të shquar dhe më të paanshëm sepse duke pasur parasysh që ai ka punuar për presidentin Meta.
Taulant Balla: Po, e kemi pasur përballë disa herë në Gjykatë Kushtetuese.
Sokol Balla: E keni pasur përballë disa herë në Gjykatë Kushtetuese për çështje të ngjashme
Taulant Balla: Për çështjen e shkarkimit të Presidentit të Republikës
Sokol Balla: Po dhe ai pak ditë më parë në Real Story tha se SPAK po vepron si një parti e vërtetë politike. A është kjo një përshtypje që e keni dhe ju?
Taulant Balla: Jo, unë jam kundër këtij perceptimi edhe pse i bashkohemi konstatimit tjetër që shpresa e vetme e opozitës në Shqipëri është SPAK-u. por ama jo si shpresë në kuptimin se ata që e atakojënë ditë për ditë SPAK-un është opozita. Përfaqësuesit më të lartë të tyre, duke e nisur nga ai që zë pozicionin kryesor ku dy herë në javë nga ora 9 e gjysmë e mëngjesit e deri në 10 të mëngjesit tek hyrja e Prokurorisë së Posaçme. Sulmon prokurorë dhe gjyqtarë për të cilët ka vlerësim maksimal. Para se të vija sot në këtë bisedë së bashku këtu kisha një takim me disa studentë me të cilët unë diskutova se a ishte e imagjinueshme për Shqipërinë 10 vite më parë qe para drejtësisë mund të kishe presidentë, kryeministra, zëvendës- kryeministra? Kjo ishte e paimagjinueshme! Kush e mundësoi këtë? Mazhoranca socialiste në Kuvendin e Shqipërisë. Një mazhorancë me numra të ndryshëm. E kemi filluar dikur me 65 pastaj shkuam 74 e ndërsa sot jemi 83. Nuk duhet harruar kjo. Një gjë besoj që biem të gjithë dakord Sokol…unë nuk di që të kesh dëgjuar ndonjëherë Edi Ramën, mua si kryetar grupi apo drejtues të tjerë të Partisë Socialiste të etiketojnë SPAK-un në forma sulmi. Gjëja që unë mendoj se ngrihet si shqetësim që nuk është shqetësimi im dhe as i Partisë Socialiste është shqetësimi i Këshillit të Europës, i atyre që monitorojnë Shqipërinë për çështjen e të drejtave të njeriut ku ne e kemi renditur veten në një listë të zezë ndoshta të dytët në Europë, në mos gaboj pas Bjellorusisë madje për fat të keq mbi Turqinë përsa i përket numrit të personave të ndodhur në paraburgim.
Sokol Balla: Në rreshin më të shëmtuar të mundshëm…
Taulant Balla: Kjo gjëja duhet adresuar. Unë e kam thënë shumë vite më parë kur shkruhej Reforma në Drejtësi, dëshmitarët janë, duhet të jetë shumë e qartë që politikani arrestohet për pagjykim përfundimtar vetëm në kushtet e flagrancës. Për shembull je duke e drejtuar makinën dhe shkakton një aksident me pasojë humbje jete apo një vrasje, kjo padyshim dhe në këtë rast përcaktohet në rregulloren e Kuvendit 119 në mos gaboj që njofton menjëherë Kuvendin mblidhet brenda 48 orëve dhe jep autorëzimin dhe vazhdon puna. Në pjesën tjetër duhet të prevalojë kontrata qytetare. Pra ti je i zgjedhur sepse pyetja që ndodh dhe në fakt këtë e bëja shpesh rreth 10-15 vite më parë…çfarë ndodh nëse del i pafajshëm? Gjithë këto vite mungese në shërbimin tonë publik.
Sokol Balla: Politikanit i bëhet gjyqi publik njëherë, perceptimi publik
Taulant Balla: Prandaj nuk e imagjinoja, sepse ti je njohës po aq i mirë si unë. Imagjinoni që Silvio Berlusconi edhe pse e thonë që Italinë nuk duhet ta marrim për shembull unë Italinë e dua shumë, imagjinoni që Silvio Berlusconi për 200 çështje penale…
Sokol Balla: Po ndoshta ka dikush qejf që shembull të marrim Greqinë
Taulant Balla: Berlusconi për 200 çështje penale sa ka pasur, të secilën prej tyre të kishte bërë një paraburgim edhe mos harroni që ka pasur çështje të forta…
Sokol Balla: Sensitive…
Taulant Balla: Mos harroni Andreotti i cili edhe pse i dënuar në një fazë, mbani mend ka qenë një nivel që ishte i dënuar me 35 vjet burg dhe në fund vdiq pa e kryer atë dënim por ndoshta nuk e marrim si shëmbull. Unë ju kam lodhur me Rumaninë por por e përmend edhe një herë të fundit. Në Rumani ka ndodhur e njëjta gjë që po ndodh në Shqipëri. Gjërat atje ndodhën me një 10 vjeçar përpara. 93% e atyre që u ngrit akuza apo dhe u arrestuan dolën të pafajshëm në vendimin përfundimtar të gjykatës.
Sokol Balla: Këtu lidhet dhe pyetja ime, a ka diçka që është bërë gabim në Reformën në Drejtësi? Sepse unë flas për prokurorë të SPAK-ut dhe tek çështja e masave të sigurisë ky është ligji që na është vënë përballë dhe ne po e zbatojmë ligjin.
Taulant Balla: Unë nisur nga këto eksperienca që të thashë, kam qenë dhe mbetem si kryetar grupi nënkryetar grupi, Partia Socialsite 100 herë te kthehet mbrapa 100 herë do të votojë Reformën në Drejtësi.
Sokol Balla: Nuk ju pyeta për këtë sepse edhe ne jemi pro Reformës në Drejtësi edhe SPAK-ut. Pyetja ime ishte konkrete. A ka diçka që është bërë gabim në ligjet e reformës, në ngritjen e institucioneve, tek vetingu, tek përzgjedhja, tek formimi i anëtarëve?
Taulant Balla: Ka gabime. Edhe ti kur bën një shkrim apo një opinion tëndin bën gabime edhe të shkruash ligje bëhen gabime.
Sokol Balla: Sot keni 200 mijë dosje gjithsej. E nisëm reformën sepse kishim problem sepse kishim 16 mijë dosje stok, sot ke 200 mijë. Unë personalisht kam dy të karakterit civil. Në apel është caktuar gjykatësja, datat do më dalin ndoshta pas 3-4 vitesh.
Taulant Balla: Unë kam akoma gjyqet e vjetra për shpifje
Sokol Balla: I ke akoma ti me doktorin?
Taulant Balla: Me doktorin, me familjen e me shërbëtorët e familjes, më njoftojnë ish ministra të familjes. Por kam një element vendimet e Gjykatës Europiane të të drejtave të njeriut. Gjëja që mua më vjen keq është që Gjykata e Lartë nuk po ndërhyn që me ndihmën e Gjyaktës Europiane të t drejtave të njeriut Gëllçi kundër Shqipërisë, Hysa kundër Shqipërisë nuk po i merr dhe ti rikthejë në normë.
Sokol Balla: Pse?
Taulant Balla: Janë detyrim o Sokol!
Sokol Balla: Pse nuk e bën?
Taulant Balla: Të them të drejtën janë shumë i kënaqur po nga Gjykata e Lartë që një vendim të tillë nga Gjykata Europiane e të drejtave të njeriut si në rastin e Aleks Nikës, pra Nika kundër Shqipërisë, e ka marrë vendimin e ka zbardhur vendimin…
Sokol Balla: Po të mos ta bënte dhe atë pastaj…
Taulant Balla: Por problemi është këtu Sokol…
Sokol Balla: Problemi është që SPAK-u refuzon 21 janarin, prokuroria refuzon 21 janarin
Taulant Balla: Unë përsëri pyes si do ta monitorojmë ne zbatimin e vendimit të Gjykatës Europiane të së drejtave të njeriut në rastin e 21 janarit?
Sokol Balla: Si pra si ma thuaj?
Taulant Balla: Sepse Gjykata Europiane e të drejtave të njeriut në rastin e 21 janarit me vendim të Gjykatës së Lartë e cila ka transpozuar vedimin e Gjykatës Europiane të së drejtave të njeriut…
Sokol Balla: Dhe a jeni dakord me mua se SPAK dhe gjykatat sot do ta kishin mbyllur çështjen e 21 janarit që ishtë çështja më madhore dhe më delikate ndoshta e tranzicionit pas vrasjes së Azem Hajdarit por unë besoj se është më shumë se vrasja e Azem Hajdarit ose ose pothuajse në të njëjtin nivel. Flasim për nga shkalla e rëndësisë.
Taulant Balla: E rëndë ka qenë vrasja e Azem Hajdarit
Sokol Balla: Kjo është më e rëndë sepse është shteti kundër qytetarëve
Taulant Balla: Ki parasysh që në atë rast ishte një grup kriminal
Sokol Balla: Kurse në këtë rast kemi shtetin kundër shtetasve të vet
Taulant Balla: Ndërkohë që në 21 janar ka qëlluar shteti dhe këtu ka një gjë sepse këtu nuk të ka lënë njeri të hamendësosh. Personi që ka dhënë urdhërin ka dalë në studion tënde…
Sokol Balla: Dy herë…
Taulant Balla: Dhe ka thënë në studion tënde…
Sokol Balla: Dhjetor 2015 dhe në prill 2018.
Taulant Balla: Ky person ka dalë në studion tënde dhe ka thënë “ti në atë dritare unë në atë dritare mes ballit me snajper”.
Sokol Balla: Kaq! Atëherë pse nuk vepron SPAK-u?
Taulant Balla: Të t bëj një pyetje. Kanë ardhur gjë ta marrin këtë videon?
Sokol Balla: Jo! Unë i kam bërë dhe libër. I kam thënë hajdeni merreni, na thirrni t’ju dëshmojmë aq sa dimë ne. Unë skam fare besim dhe nuk jam fare i vetmi.
Taulant Balla: Unë kam besim që do të veprojë. Jam optimist.
Sokol Balla: Optimizmi apo pragmatizmi si politikan?
Taulant Balla: Mua optimizmi më mban këtu gjatë. Thamë diçka për 21 janarin dhe ia them shpesh kolegëve të mi. Për mua testi më i madh i drejtësisë së re shqiptare është dosja e 21 janarit. Nëse SPAK-u nuk del dot nga dosja e 21 janarit në kuptimin e zbardhjes dhe nëse përdoret elementi i parashkrimit si shpëtim, dua t’ju kujtoj një dosje, dosjen e mineriadave në Rumani, meqe u lodha me këtë histori. Ish-presidenti i Rumanisë, Ion Iliescu i cili ishte njeriu që thirri minatorët të vinin në Bukuresht me bishta lopatash dhe kazmash për të shpëtuar pushtetin dhe që me ato bishta kazmash e lopatash u vranë studentët dhe protestuesit e tjerë, u dënua pas 26 vitesh që nga koha e mineriadave. Kështu që kur veprimet shpërdorimet e detyrës sido që ti quani si vepra penale, ushtrimi i paligjshëm…
Sokol Balla: Ta shikojmë se çfarë do të ndodhi…
Taulant Balla: Kur këto kryhen në bashkëpunim dhe për pasojë ka vrasjen e qytetarëve mu përpara zyrës tënde kjo është vepër e paligjshme.
Sokol Balla: Megjithatë le të ndahemi me paqe. Ta shikojmë se çfarë do të ndodhi.
Taulant Balla: Prandaj jam optimist.
Sokol Balla: E sigurt është që nuk do t’ju gjuajnë me tritol dhe molotvë poshtë zyrës as juve dhe kujt tjetër. Taulant, faleminderit ishte kënaqësi që ishe sonte në program.
