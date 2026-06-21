Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka reaguar në rrjetet sociale lidhur me incidentin e ndodhur gjatë protestës së mbrëmshme në Tiranë, ku persona të maskuar hoqën flamurin e shtetit të Izraelit pranë ambasadës izraelite.
Në reagimin e tij, Balla theksoi se çdo qytetar ka të drejtën të protestojë dhe të shprehë qëndrimet e tij politike, por nënvizoi se cenimi i përfaqësive diplomatike dhe simboleve të kombeve të tjera nuk është në traditën e shqiptarëve.
“Çdo qytetar ka të drejtë të protestojë dhe të shprehë qëndrimet e tyre politike, por nuk është në traditën e shqiptarit të cënojë përfaqësitë diplomatike apo simbolet e kombeve të tjera. Populli shqiptar është njohur në histori për respektin ndaj tjetrit dhe për mbrojtjen e hebrenjve gjatë Holokaustit.
Organizatorët e protestës, kushdo qofshin ata, duhet të dënojnë dhe të distancohen nga akti i rëndë e i turpshëm i heqjes dhe përdhosjes së flamurit të Shtetit të Izraelit tek Ambasada në Tiranë nga protestues të maskuar gjatë protestës së mbrëmshme”, shkruan Balla.
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