Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla ka falënderuar efektivët e Policisë së Shtetit, shërbimin zjarrfikës dhe personelin shëndetësor për angazhimin gjatë protestës së djeshme në Tiranë, e cila u shoqërua me akte dhune dhe përplasje me policinë.
Përmes një deklaratë publikuar në rrjetet sociale, Balla vlerësoi punën e forcave të rendit për garantimin e sigurisë së qytetarëve, mbrojtjen e institucioneve publike dhe të pronës private, duke theksuar se Policia e Shtetit bëri gjithçka për të garantuar të drejtën e protestës paqësore.
Ai akuzoi organizatorët e protestës, të thirrur nga kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, se kishin angazhuar qëllimisht persona me synimin për të shkaktuar dhunë dhe trazira.
Reagimi
Një falenderim për çdo pjesëtar të Policisë së Shtetit, për drejtuesit e saj dhe për çdo punonjës të shërbimit zjarrfikës, të cilët edhe sot bënë detyrën për sigurinë e qytetarëve, në mbrojtje të institucioneve publike, të pronave e sipërmarrjeve private. Policia e Shtetit bëri gjithçka për të garantuar të drejtën për të protestuar në mënyrë paqësore, por ata që kishin thirrur protestën paraprakisht dhe qëllimisht kishin angazhuar persona me një agjendë dhune, përplasjesh dhe trazirash.
Protestën e kishte thërritur Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe partia e tij, të cilët sipas ligjit të tubimeve duhet të mbajnë pergjegjësi për mbarëvajtjen e saj. Në mesditë u pa qartë se Partia Demokratike dështoi të organizonte një protestë kombëtare madje as lokale, me një pjesëmarrje shumë të ulët. Por skenari dukshëm synonte angazhimin e personave me precedentë penalë gjatë pasdites dhe në fillim të mbrëmjes kur filluan edhe sulmet me bomba molotovë, mjete piroteknike shpërthyese dhe gurë kunder policisë, institucioneve etj.
Organizatorët janë gjithashtu dukshëm përgjegjës për shndërrimin e selisë qëndrore të Partisë Demokratike ish-SHQUP në një depo benzine për mbushjen e bombave molotovë dhe prokurimin e mjeteve/pajisjeve të rënda piroteknike, të palejuara dhe të futura në Shqipëri kontrabandë. Sot protesta është zyrtarisht, sepse faktikisht ishte prej ditës, nën komandën e Kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, person nën akuza penale të rënda nga SPAK, i cili siç është raportuar ka vepruar në bashkëpunim me deputetët dhe drejtuesit lokalë të saj. Pra zyrtarisht sipas ligjit, janë ata përgjegjës penalisht. Dhe këta nuk janë subjekt i Prokurorisë “në kërkim” të Tiranës, por i Prokurorisë së Posaçme.
Një falënderim i veçantë edhe për mjekët, infermierët e Urgjencës Kombëtare dhe Qendrës së Traumës për përkujdesjen ndaj policëve të goditur në detyrë, pjesëtarëve të medias dhe protestuesve të lënduar.
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