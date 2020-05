Balerina e talentuar Isida Mollaymeri, e ftuar në ‘Glamour Zone’ ka treguar e çfarë i pëlqente dhe çfarë nuk i pëlqente tek mikeshat e saj të ngushta, të cilat ia përmendte moderatorja Ester Bylyku.

Ester Bylyku: Çfarë nuk të pëlqen tek Almeda Abazi?

Isida Mollaymeri: Ka një gjë që s’më pëlqen. Më acaron me dietat e veta, nuk e di …. Është e cmendur. Almedës i them: Të ka pikturuar Zoti, edhe në fytyrë edhe në trup. Është fiksimaxhie nga kjo anë. Kjo më çmend më shumë, sa here që thotë: “Jo, nuk ha se po mbaj dietë”

/e.rr