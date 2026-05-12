Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, priti sot (12 maj), Shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Maqedonisë së Veriut, Gjeneral Major Sashko Lafchiski.
Gjatë takimit, bashkëbisedimi u përqendrua në forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë mes dy vendeve fqinje, aleate në NATO, si dhe në rëndësinë e koordinimit rajonal përballë sfidave të reja të sigurisë.
Presidenti Begaj vlerësoi kontributin e Maqedonisë së Veriut në misionet e NATO-s dhe theksoi se situata aktuale gjeopolitike kërkon rritje të investimeve në mbrojtje dhe siguri.
Kreu i Shtetit nënvizoi gjithashtu rëndësinë strategjike të Korridorit të VIII për rajonin dhe Aleancën, duke kërkuar shtim të kontributeve në mbrojtjen kolektive dhe forcim të mëtejshëm të bashkëpunimit ndërmjet vendeve aleate.
