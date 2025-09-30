Nga Mero Baze
Sot në Gjykatën e Tiranës është zhvilluar një seancë gjyqësore mes Erion Veliajt dhe një biznesmeni italian të quajtur Gabriele Tarroni Longinotti. Veliaj e ka paditur në gjykatë qytetarin italian pasi dy vjet më parë ai ishte përdorur nga televizioni i familjes Berisha për të bërë deklarata kundrejt pagesave të premtuara ndaj tij, duke ilustruar skenarë të gatshëm për t’i recituar. Këtë e ka bërë dy herë: njëherë tek emisioni “Piranjat” dhe njëherë për një gazetar të “Syri”, që e ka intervistuar në Dubai.
Sot para gjykatës, qytetari italian ka depozituar një deklaratë noteriale ku jo vetëm pohon se nuk e ka takuar kurrë Veliajn, por gjithashtu pranon se të gjitha deklaratat i ka bërë kundrejt premtimeve për pagesë nga televizioni “Syri TV” i Shkëlzen Berishës.
Pra, kemi procesin e parë gjyqësor në Tiranë që provon fabrikimin e provave kundër Veliajt. Koha e transmetimit përkon me kohën kur ishte bërë dhe “denoncimi” anonim ndaj tij në Gjykatë.
Më poshtë janë dy linket e intervistave të paguara nga Syri TV me të ashtuquajturin biznesmen, i cili sot pranon se ishin deklarata të bëra nën premtime financiare:
https://www.youtube.com/watch?v=7llU2X96l_k&ab_channel=SYRITV
https://www.youtube.com/watch?v=KEn3EnLPKMI&t=508s&ab_channel=SYRITV
Deklarata e tij para gjykatës thotë:
“Unë, Gabriele Tarroni Longinotti, në vitin 2023 kam dhënë dy intervista për gazetarët e programit ‘Piranjat’, të transmetuara nga televizioni ‘Syri TV’ në Shqipëri, dhe të publikuara gjithashtu në faqen e internetit të ‘Syri TV’ dhe në kanalin e tyre në YouTube… Në lidhje me të gjitha deklaratat e mia për zotin Erion Veliaj në këto dy intervista, si dhe për deklarata që nuk i kam dhënë asnjëherë gazetarëve apo publikut, por që më pas janë transmetuar nga i njëjti program televiziv, unë deklaroj:
Nuk e kam parë kurrë zotin Erion Veliaj të shkojë, vetëm ose në prani të personave të tjerë, në Itali apo të takojë dikë atje, aq më pak që qëllimi i një vizite të tillë të kishte lidhje me çështjen e inceneratorit;
Nuk e kam takuar kurrë zotin Erion Veliaj, as personalisht as në prani të personave të tjerë, as në Itali dhe as në Shqipëri, as te ‘Çokolatini Italiane’ as te ‘Tribe’, dhe nuk kam komunikuar kurrë me të, as personalisht, as përmes personave të tjerë, as me telefonata, mesazhe apo ndonjë formë tjetër komunikimi;
Nuk kam dijeni dhe as prova që zoti Erion Veliaj të ketë marrë pjesë ose të ketë qenë i përfshirë në blerjen e inceneratorit që kishim në Rumani;
Të gjitha deklaratat që kam dhënë lidhur me zotin Erion Veliaj, në intervistat e dhëna prej meje për programin ‘Piranjat’ në ‘Syri TV’, si dhe ato që kam lënë të nënkuptohen, janë të rreme dhe janë dhënë prej meje në këmbim të premtimeve nga ana e këtyre mediave televizive dhe nga persona pranë tyre për përfitime financiare.”
Kjo është panorama e një “Babale” të re nga televizioni i familjes Berisha. Ky inskenim u pasua nga 47 protestat e famshme para Bashkisë së Tiranës, ku merrte pjesë Adriana Kalaja, Belua dhe 20 policë bashkiakë.
Ajo që është interesante sot, është fakti që ky lajm, i cili përbën një skandal të rëndë politik dhe mediatik, është totalisht i izoluar nga faqet e shtypit shqiptar dhe televizionet e mëdha shqiptare. Asnjë lajm, asnjë koment. Ndërkohë, janë të gjithë të shqetësuar se kush ka qenë në Aruba në takim me Artur Shehun, një vlonjat demokrat mik i Sali Berishës, që ka bërë të mundur vizitën e parë të Berishës në Vlorë në vitin 2000, duke i vënë në dispozicion njerëzit e tij dhe që më pas ka qenë gjithnjë sponsor i PD. Vëllezërit Osmani nese kanë qenë, janë po ashtu sponsor të familjes Berisha. I keni në foto me Zenin dhe Arminen ngado.
Censurimi i këtij lajmi dhe shmangia e tij nga shtypi dhe debati politik tregon shumë për gjithë procesin e fabrikimit të akuzave ndaj kryebashkiakut të Tiranës.
Sot, Sali Berisha tërheq zvarrë gjithë median që të flasin për një takim imagjinar mes një banditi vlonjat të PD, për të cilin Berisha dyshon se e ka tradhtuar duke u përqafuar me një ish-ministër të PS, për t’ia qarë hallet e tokave në Vlorë. Ndërkohë, vetë është kapur në flagrancë duke fabrikuar një ngjarje të paqenë, siç është “takimi” imagjinar i Veliajt me një biznesmen italian, në Tiranë, dhe të gjithë heshtin.
Madje edhe SPAK-u, që vrapon pas çdo sinjalizimi anonim për Veliaj, tani që del një njeri dhe thotë “kam gënjyer, sepse më ofruan lek”, hesht. Të paktën tani duhet të ishin marrë të pandehur autorët e falsifikimit të ngjarjes dhe premtuesit e parave. Ndoshta gazetarët nuk kanë faj, se nuk i kanë ditur prapaskenat. Por botuesit dhe pronarët e TV-ve patjetër, derisa kanë premtuar para. Edhe pse mund të mos ti kenë premtuar nga xhepat e tyre.
