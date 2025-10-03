Bekim Halilaj, me origjinë nga fshati Bicaj i Kukësit, më 28 shtator, u gjet i varur në një tabelë sinjalizimi rrugor pranë “Westland Shopping” në Bruksel.
Trupi i të riu shqiptar qëndroi për disa orë i varur, ku ishin kalimtarët ata të cilët fillimisht e ngatërruan me dekorime festive, teksa më pas njoftuan autoritetet. Kanë qenë këta të fundit ata të cilët konfirmuan se bëhej fjalë për një trup të pajetë, të lidhur me kabllo pas një tabele.
Autoritetet belge janë duke hetuar disa pista, mes tyre edhe atë të krimit të organizuar dhe të vetëvrasjes.
Por, sipas grupit hetimor, mënyra se si u gjet trupi ka ngjallur dyshime të forta se kemi të bëjmë me një ekzekutim i cili mund të ketë ardhur si pasojë e prishjes së marrëdhënieve me grupet kriminale.
29-vjeçari dyshohet se ishte pjesë e një grupi që merret me trafikun e kokainës dhe dyshohet se ngjarja ka ardhur si pasojë e humbjes së një ngarkese të madhe kokaine.
Bekim Halilaj, është rrëmbyer, është ekzekutuar dhe varur atje jo vetëm si mesazh për kundërshtarët por dhe si shembull që nëse do të tentoni që të na dëmtoni.
“Ky është varur në kryeqytetin e BE-së. Ai ka qëndruar për orë të tëra, dhe njerëzit kanë kujtuar fillimisht se ishin zbukurimet për festat e Halluin. Më pas është bërë verifikimi.
Çështja e tij është në hetim. Unë identifikimin e kam bërë në rrethana të tjera. Pritet të vijë kufoma. Familja e tij jeton në fshatin Bicaj, Babai është invalid. Një motër e ka me probleme. Ka ikur atje për një jetë më të mirë. Fillimisht ka qenë në Angli”, tha gazetari Artan Hoxha.
Bekim Halilaj nuk është një emër i panjohur për drejtësinë angleze. Në 2 nëntor të vitit 2017, ai së bashku me tre shqiptarë të tjerë u dënuan me 24 vite burg në total nga Gjykata Southampton, për veprën penale të trafikimit të drogës.
Dënimi erdhi pasi grupi u deklarua fajtor për shpërndarjen e kokainës me vlerë prej 4 milionë paund, nga shtatori i 2016 -ës deri në prill të 2017-ës.
Bekim Halilaj dhe Fitim Halilaj, u deklaruan fajtorë edhe për posedimin e një dokumenti identifikimi që përdorej në mënyrë të kundraligjshme. Të katër shqiptarët jetonin në mënyrë të paligjshme në Britani.
“Ata ishin në vend ilegalisht dhe shpesh përdorën identitete të sofistikuara të rreme për të mundësuar qëndrimin e tyre në Britani të Madhe dhe të gjeneronin sasi të konsiderueshme të parave të pista, duke tregtuar kokainë”, shprehej detektivi Tim Ireson.
Konkretisht asokohe u dhanë këto masa për 4 shqiptarët:
Bekim Halilaj, 21 vjeç u dënua me shtatë vjet heqje lirie.
Fitim Halilaj, 27 vjeç, u dënua me katër vjet e gjashtë muaj burgim.
Tamas Hela, 24 vjeç, gjithashtu u dënua me katër vjet e gjashtë muaj.
Nuri Mucmataj, 26 vjeç u dënua me 8 vjet e 6 muaj burg
Leave a Reply