Një qytetare me iniciale S.D. ka kallëzuar se me datë 26 Dhjetor 2024, babai i saj, 48-vjeçari me iniciale Gj.D. (banues në Tiranë) është larguar nga banesa dhe nuk është kthyer më.

Policia ka shpallur në kërkim 48-vjeçarin dhe po punohet për gjetjen e tij.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.