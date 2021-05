I ftuar në emisionin “Historia ime” në Tv Klan ka qenë Alfredi, një baba i cili është ndarë nga bashkëshortja në 2017 sepse ajo sillte të dashurin e saj kur ai nuk ishte në shtëpi, ose i hidhte valium gjumi. Pasi u ndanë, kujdestarinë e fëmijëve i mori Alfredi dhe nëna nuk i pa më kurrë dhe nuk i interesuan më. Nga kjo martesë ka 4 fëmijë, një djalë 18 vjeç , një vajzë 12 vjeç, një vajzë 6 vjeç dhe një vajzë tjetër e cila është 19 vjeç.

Prej 5 muajsh, vajza e madhe ka shkuar tek e ëma e sipas tij ajo po abuzon me vajzën duke e nxjerrë në rrugë.

Mirela Milori: Si është raporti me vajzën e madhe?

Alfredi: Vajza e madhe është 19 vjeç për 20 vjeç dhe u rikthye me mamin e vetë, ka 5 muaj.

Mirela Milori: E ëma ku jeton?

Alfredi:Në Fushë-Krujë, 100 metra larg e kam.

Mirela Milori: E ëma jeton vetëm, apo ka martesë tjetër?

Alfredi: Ka martesë tjetër dhe ka një vajzë tjetër.

Mirela Milori: Pse shkoi vajza me të ëmën, u zutë?

Alfredi: Nuk u zumë por i pëlqeu të rrijë me nënë e vetë.

Mirela Milori: Çfarë meraku ke ti që ajo është kthyer tek e ëma?

Alfredi: Unë kam merak se vajza ime ka dalë për punë.

Mirela Milori: Në çfarë kuptimi?

Alfredi: Është tek stacioni i trenit në Durrës. I ka gjetur punë nëna e vetë.

Mirela Milori: Këto i ke me fjalë njerëzish apo ti e di këtë gjë?

Alfredi: E kam parë vetë, kam folur vetë me të e më tha e di vetë, nuk më ka shitur askush, kam dalë vetë.

Mirela Milori: Ke vajtur dhe e ke takuar?

Alfredi: Po. Vëllai nuk pyet më për të, e di të vërtetën dhe thotë që mos e afro më në shtëpi. Një shoku im në Durrës e pa, më tha që qenka vajza jote duke punuar në rrugë dhe ndalon makinat. I thashë shko ma nxirr në telefon, e pyeta dhe më tha e di vetë unë, kam dalë për qejf.

Ajo ka qenë e martuar, por është ndarë ka dhe dy fëmijë. Djalin e ka ish-burri dhe vajzën u detyra ta lërë në jetimore. Tani Alfredi tregon se nuk ka kontakt me vajzën sepse i ndryshon numrat përditë, shkon në Fushë-Kruje për të takuar të ëmën e ik në Durrës. Nuk i ka takuar më as vëllain dhe motrat e tjera duke shkëputur çdo marrëdhënie me të.