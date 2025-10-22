Fati i Ervis Martinaj vijon të mbetet i paqartë për autoritetet shqiptare, më shumë se tre vjet pas zhdukjes së tij. Babai i tij, Mustafa Martinaj, ka depozituar një kërkesë pranë Gjykatës së Lezhës për shpalljen zyrtare të të birit si person i zhdukur.Po çfarë nënkupton shpallja si i zhdukur?
Në emisionin “Në kohë reale” me Flori Gjinin në RTSH, avokati Bledar Bejko sqaroi se ky hap është i parashikuar në Kodin Civil dhe aplikohet kur ekziston bindja se një person nuk jeton më, por trupi i tij nuk është gjetur.
“Jemi në rastin kur nuk gjendet trupi, por mendohet që ai nuk jeton më. Në mungesë të faktit, nga analiza që del në këto rrethana, krijohet bindja që ky person nuk jeton më. Gjykata i merr në konsideratë këto,” tha Bejko.
Ky proces nuk është i njëjtë me shpalljen e vdekjes, e cila mund të kërkohet vetëm pas një periudhe më të gjatë kohore. Eksperti i kriminologjisë, Fation Softa, shpjegoi se nëse pas pesë vitesh nuk ka ende të dhëna mbi fatin e Martinajt, familjarët mund t’i drejtohen sërish gjykatës për ta shpallur të vdekur, edhe në mungesë të trupit.
I pyetur për arsyet e vështirësisë në gjetjen e Martinajt, Softa përmendi dy skenarë të mundshëm: ndryshim identiteti, ose zhdukje mafioze.
“Një mundësi është që ai të ketë bërë një operacion plastik, mund të jetë duke bërë një tjetër diku tjetër për shkak të pasurisë që ka. E dyta, siç janë rastet që ndodhin me mafien italiane, djegia e trupave, betonizimi nëpër shtylla, futja nëpër vende të tjera që e bëjnë të pamundur për t’i gjetur trupat. Unë uroj që për familjarët e para, dhe drejtësinë, të jetë gjallë”, u shpreh ai.
