Bashkimi, Abazi dhe Gazmiri janë tre vëllezër të cilët janë në një përplasje me njëri-tjetrin, për një banesë të cilën e kanë të trashëguar nga babai i tyre. Aktualisht në banesë jeton vëllai i vogël Gazmiri, kurse dy vëllezërit e tjerë kërkojnë pjesën që u takon.
Ata janë 9 fëmijë, por në dokumente rezultojnë 10. Në debat e sipër tre vëllezërit shprehen se nuk e njohin të 10-in, i cili rezulton trashëgimtar njësoj si 9 fëmijët e tjerë të babait të tyre, Riza Zenuni.
Gazmiri: Vajta për të rregulluar letrat e shtëpisë dhe këta të dy janë dëshmitarë, që kanë future edhe një tjetër në shtëpi. Kanë futur një të tretë në shtëpi, plus dy vëllezërve të tjerë që kemi. Unë nuk e njoh fare, kush është ai.
Eni Çobani: Kush është ai i treti?
Gazmiri: Ju të dy bashkëpunuat.
Abazi: Edhe ti je bashkëpunues me ata, nuk jemi vetëm ne.
Gazmiri: Kanë regjistruar një njeri tjetër.
Abazi: Jo! Ato janë pazaret e tua që bën ti.
Eni Çobani: Kush është personi që ju pretendoni se është futur?
Gazmiri: Agim Zenuni, e kanë futur këta të dy!
Eni Çobani: Pra babai juaj ka pasur 10 fëmijë?!
Abazi: Jo! Ai nuk është i joni, as nuk e njohim fare. Nuk e kemi pasur asnjëherë. Këto letrat kanë dalë tani, ne nuk kemi qenë në dijeni fare. Kjo banesë është vetëm për ne dhe për familjen tonë, për njerëz të tjerë nga mbrapa nuk dimë dhe as që i njohim fare se kush janë!
