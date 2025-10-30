Një nga gratë më të spikatura në politikën shqiptare, me sharm e elegancë, por mbi të gjitha me një personalitet të fortë. Arta Dade është një nga politikanet më të njohura dhe tashmë i është dedikuar një kauze shumë të dashur për të, përparimit të të drejtave të fëmijëve në Shqipëri.
Siç shprehet në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ajo i ka dashur gjithnjë fëmijët ndaj roli si presidente e bordit të CRCA Albania është një angazhim profesional që e bën me shumë përkushtim. Në këtë pikë, duket se jeta profesionale ka përkuar edhe me një arritje të rëndësishme në atë personale: prej gjashtë muajsh, Arta Dade është bërë stërgjyshe. Statusi i ri ka sjellë një atmosferë ndryshe në familje, por s’mbaron me kaq, babai i saj tashmë është bërë katragjysh.
Arta Dade: Tani në trenin e jetës janë disa stacione. Ju thatë që jeni bërë nënë herët, por në fakt unë për tri javë mbusha 24 vjeç, nuk ishte edhe aq herët për kohën, kisha një vit e gjysmë që kisha mbaruar edhe studimet. Djali im është bërë baba herët, 20 vjeç dhe për fat unë kam edhe babain kështu që babai im është bërë katragjysh.
Të qenët e rrethuar nga fëmijët ka simbolizuar një gëzim gjithnjë të veçantë për Arta Daden.
Arta Dade: Unë i kam mbajtur të gjithë fëmijët, i kam parë tek rriten, i kam ndjekur dhe kam qenë një gjyshe e përkushtuar dhe tani më duket si diçka tjetër që sa rritet njëri, vjen tjetri, sa rriten dy, vijnë dy të tjerë, kështu që nuk kam ngelur asnjëherë pa mbajtur një bebe nëpër duar.
Ish-ministrja ndan edhe momentin kur mësoi për herë të parë që do të bëhej stërgjyshe, ku peshën më të madhe të gëzimit e mbante edhe fakti që ishte vajzë.
Arta Dade: Kur mora vesh që do të bëhesha edhe që do të ishte vajzë, vërtet u lumturova sepse ngaqë kam katë nipër, vetë s’kam pasur vajzë, u lumturova se na u shtuan vajzat në familje, vetëm Ninën kemi mbesë dhe që është në klasë të dytë, janë pak a shumë si binjakë me Krisin dhe kur thanë që është vajzë, lumturia ishte akoma më e madhe. Nuk isha këtu kur lindi, do të kisha shumë dëshira, isha jashtë vendit dhe ka gjashtë muaj se goca tani është gjashtë muajshe.
