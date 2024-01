Ikonë e teatrit dhe kinematografisë, që ka ditur të skalisë një larmishmëri karakteresh, aktori Robert Ndrenika feston sot 82-vjetorin e lindjes. Miq e dashamirës i kanë bërë urimet gjatë ditës së sotme, që nisi me muralin dedikim të Poem Poshkës, vajzës së aktorit Xheladin Poshka.

Ndërsa nuk kanë munguar urimet nga regjisorja Elma Doresi.

Regjisori dhe autori i shumë veprash të suksesshme Pëllumb Kulla, veçon kontributin skenik të artistit si dhe miqësinë me të.

“Gëzuar, o artist i papërsëritshëm, o aktor i ëmbël, idhull i artdashësve të hapësirave shqiptare. Eshtë një ditë e veçantë sot, për ne të dy. Kjo dita e dhjetë e janarit na ka sjellë në drite që të dyve! Por mua më solli dy vjet më parë se ty. Ti u vonove dhe unë nuk të prisja dot më! Por ai janari yt na i paskesh prurjet më të mira, me cilësira më të larta. Do të kisha bërë mirë të të prisja. Mbase dhe unë do te isha bërë më i mire dhe më i talentuar. Si ty. Fati është fat. Megjithatë, faleminderit fatit që në universitet na bëri bashkë shok klase dhe kaluam katër vite te paharruara. Jetë të gjatë e të lumtur, Robert Ndrenika, me shendet e gaz në buzë! Qoftë e pavdekshme miqësia jonë dhe ajo e fëmijëve tanë. GËZUAR!”, shkruan Kulla.