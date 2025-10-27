Babai i një pengu izraelit të liruar, i cili u detyrua të hapte varrin e tij në një tunel në Gaza nga Hamasi, i ka thënë BBC-së se shëndeti i djalit të tij po “përmirësohet çdo ditë”.
Sipas mediave të huaja, Avishai David foli pasi djali i tij 24-vjeçar, Evyatar David, dhe dy pengje të tjera të liruara, Guy Gilboa Dalal dhe Eitan Mor, u liruan nga spitali dhe u pritën si heronj në shtëpitë e tyre të dielën.
“Nuk mund ta shpjegoj sa i lumtur ndihem kur e shoh duke u rikthyer në veten e tij të mëparshme”, shtoi babai.
Në gusht, dy muaj para lirimit të Evyatar, Hamasi kishte postuar një video që e tregonte atë të dobësuar në një tunel të ngushtë betony, një veprim që u dënua nga Izraeli dhe shumë udhëheqës perëndimorë.
Avishai David i tha BBC-së se ishte i lumtur që shihte “vitalitetin e të birit që përmirësohej çdo ditë, ngjyrën e fytyrës së tij duke iu rikthyer dhe faqet e tij duke u mbushur”.
“Falë Zotit, ia doli mbanë dhe është i fortë”, tha ai më tej, shkruan A2 CNN.
Babai tha se kishte vuajtur për muaj të tërë duke e ditur se djali i tij ishte vetëm “80 km larg… dhe se nuk mund ta ndihmoja”.
“Më shkatërroi,” tha ai, duke shtuar se “nuk mund të flinte, të hante, të pinte siç duhet”.
