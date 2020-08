Nuk ka më kthim pas, mundësia që Messi të qendrojë te Barcelona është zero. sinjalet e fundit që vijnë nga Franca, konfirmojnë se Messi do të transferohet në kampionatin anglez, për t’u bashkuar me Pep Guardiolën. Prestigjozja “L’Equipe”, duke cituar burime pranë njeriut të merkatos te PSG, Leonardo, raporton se 6 herë fituesi i Topit të Artë ka zgjedhur pikërisht Manchester Cityn për të vijuar karrierën e tij.

“Leonardo ka kontaktuar Jorge Messin, për t’i shprehur interesin e PSG-së për transferimin e të birit, por ka marrë prej tij përgjigjen se Leo ka vendosur të bashkohet sërish me Guardiolën, këtë herë te Manchester City”, shkruan “L’Equipe”, duke cituar burime pranë Leonardos.