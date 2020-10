Ngjarja e rëndë ndodhi mesditën e 1 tetorit në Shkodër, ku 19-vjeçari Ilirjan Hasanj iu afrua mjetit të shefit të Policisë, dhe shtiu me breshëri plumbash. Nga sulmi me armë zjarri mbetën të plagosur shefi i Policisë dhe babai i tij 74-vjeçar, Xhelali. Bashkë me ta në makinë ka qënë edhe bashkëshortja e shefit, Vjollca Hasanaj 28-vjeç. Dyshohet se 19-vjeçari mund të jetë një vrasës me pagesë. Pista kryesore ku po heton policia është ajo për shkak të detyrës së Mentor Hasanajt.