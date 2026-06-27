Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR) ka hapur thirrjen për aplikime në Skemën Kombëtare të Bujqësisë për vitin 2026, duke fokusuar mbështetjen te mekanizimi i fermave bujqësore dhe blegtorale. Fermerët dhe subjektet e interesuara kanë afat deri më 6 korrik për të dorëzuar kërkesat për përfitimin e fondeve që synojnë modernizimin dhe rritjen e efikasitetit në sektor.
Skema synon të mbulojë një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve për blerjen e pajisjeve, makinerive dhe mjeteve të reja bujqësore. Sipas njoftimit zyrtar, mbështetja llogaritet në bazë të vlerës së faturave tatimore të paraqitura nga përfituesit.
Masa e përfitimit: 50% e vlerës totale të faturave tatimore.
Tavani i mbështetjes: Deri në 500,000 lekë për subjekt.
Pragu minimal: Nuk do të akordohet mbështetje më e ulët se 50,000 lekë për subjekt.
Si të aplikoni?
Procesi i aplikimit është diferencuar sipas llojit të masës, për të siguruar mbarëvajtjen e procesit. Aplikimet kryhen ekskluzivisht online përmes portalit qeveritar e-Albania. Dokumentacioni përkatës duhet të dorëzohet fizikisht pranë zyrave qendrore të AZHBR-së.
AZHBR u bën thirrje të gjithë fermerëve që të shfrytëzojnë këtë mundësi për të investuar në teknologji që lehtësojnë punën në fermë, rrisin rendimentin dhe përmirësojnë standardet e prodhimit bujqësor dhe blegtoral në vend.
Aplikantët këshillohen të respektojnë afatin e fundit të datës 6 korrik për të siguruar pjesëmarrjen në këtë thirrje mbështetëse.
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