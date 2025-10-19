Këshilli i Lartë Gjyqësor mblidhet nesër në mëngjes, ku sipas axhendës ka disa çështje në rend të ditës të krakterit emërues administrativ. Sipas axhendës, nuk ka asnjë pikë diskutimi mbi ngjarjen e rëndë të ndodhur në Elbasan, ku një prokuror ka arrestuar avokatin që është palë në sallën e gjyqit.
Kjo ngjarje ka shkaktuar një përplasje të madhe, sa që avokatët e Shqipërisë kanë venosur bojkotimin e proceseve deri në lirimin e kolegëve të tyre.
Edhe pse proceset janë në bllokadë që nesër, duket KLGJ as nuk e ka vrarë shumë mëndjen, e kjo duket nga axhenda që publikohet nga njoftimi për media.
Axhenda
Shqyrtimi i projektvendimeve:
1.1 Për renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 594, datë 10.09.2025 të Këshillit të Lartë Gjyqësor;
1.2 Për renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 595, datë 10.09.2025 të Këshillit të Lartë Gjyqësor;
1.3 Për renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 596, datë 10.09.2025 të Këshillit të Lartë Gjyqësor;
1.4 Për transferimin e gjyqtares znj. {…} në procedurën e lëvizjes paralele në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë;
1.5 Për transferimin e gjyqtarit z. {…}në procedurën e lëvizjes paralele në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë;
1.6 Për transferimin e gjyqtares znj. {…}në procedurën e lëvizjes paralele në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
1. Shqyrtimi i projektvendimeve:
2.1 Për pranimin në shërbimin civil gjyqësor dhe caktimin në pozicionin e ndihmësit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, znj. {…};
2.2 Për pranimin në shërbimin civil gjyqësor dhe caktimin në pozicionin e ndihmësit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, z. {…};
2.3 Për pranimin në shërbimin civil gjyqësor dhe caktimin në pozicionin e ndihmësit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, znj. {…};
2.4 Për pranimin në shërbimin civil gjyqësor dhe caktimin në pozicionin e ndihmësit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, znj. {…};
2.5 Për pranimin në shërbimin civil gjyqësor dhe caktimin në pozicionin e ndihmësit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, znj. {…};
2.6 Për pranimin në shërbimin civil gjyqësor dhe caktimin në pozicionin e ndihmësit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, znj. {…};
2.7 Për pranimin në shërbimin civil gjyqësor dhe caktimin në pozicionin e ndihmësit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, znj. {…};
2.8 Për pranimin në shërbimin civil gjyqësor dhe caktimin në pozicionin e ndihmësit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit, z. {…}.
2.9 Për pranimin në shërbimin civil gjyqësor dhe caktimin në pozicionin e ndihmësit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, z. {…}.
2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e rregullores “Për krijimin, funksionimin dhe procedurat e njësisë përgjegjëse për mbrojtjen e sinjalizuesve ndaj anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe gjyqtarëve”.
3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për shpalljen e pozicioneve të lira për gjyqtarët e emëruar më datë 31.07.2025, të diplomuar në përfundim të programit trevjeçar të formimit fillestar 2022-2025”. /tema/
