Nëse doni të shikoni se kush është Presidenti I Republikës shikoni axhendën e tij ditore dhe temat e debateve që duhet të përballoj.

Dje në mesditë ishte I angazhuar të mbronte vrasësin e një mjeku në Elbasan, një njeriu të paarmatosur, të pambrojtur dhe të parrezikshëm, që ishte në punë të vet në një veturë që siç provohet nuk ka asgjë të kundraligjshme brenda.

Një ish komando nga Tropoja I rekrutuar nga shtabi I PD qëllon pes plumba mbi të, pasi forcat palamilitare të PD kanë vendosur ta vrasin.

Presidenti, I cili vdes të shpik ngjarje të rënda në fushatë, jo vetëm që merr anën e vrasësit, por nuk denjon as ta ngushëlloj viktimën që e ka pasur kryetar të LSI në Elbasan. Arsyeja është se e ka tradhëtuar dhe ai ndjehet I gëzuar që ndëshkohet një tradhëtar me vdekje.

Pastaj në dark presidenti angazhohet të “shpëtoj” dikë nga Skrapari, se e paskan kërcënuar. Nuk ka ndonjë fakt për këtë, por I ka mjaftuar një telefonatë nga Skrapari, kurse gjaku I derdhur në mes të bulevaradit në Elbasan e ka gëzuar.

Sot në mëngjes në Vlorë ka marrë Ramazanin, një pronar klubi në Gji të Lalzit, dhe po sqaron para gjithë shqiptarëve se Ilir Meta nuk ka dashur ti marr tokën e klubit për vete dhe se këto janë thashetheme.

Ramazani është bindur dhe ka vendosur të dëshmoj që Ilir Meta nuk është takuar me subjekte të OFL në klubin e tij. A thua se Ramazani I shret ka listën e OFL në menu të Klubit dhe I njeh. Pas kësaj ka vazhduar sulmet ndaj Alqi Bllakos, ish Shet të Kabinetit të tij në Presidencë, që tani I është bashkuar PS në Tiranë. Atë e akuzon për tendera dhe premton se do ta çoj në SPAK.

Arsyeja është njësoj si ajo e Xhuvanit në Elbasan, se ka tradhëtuar Ilir Metën. Pas konferencës pastaj merr në telefon numurin 2 të Vlorës dhe I premton se pavarësist se çfarë thotë Monika, Luan Rama nuk do jetë deputetë por do jetë ajo.

Pra gjithë axhenda ditore e Presdentit, janë gjithë hallet e tij psiqike dhe ordinere, ose vrasje, ose rrahje, ose tendera, ose zaptim toke të Ramazanit, ose takim me kapuç me subjekte të OFL dhe interesi I shtuar me numurin 2 të listës në Vlorë. Mjafton një axhendë e tllë për të kuptuar kë kemi president, dhe kush është ai.