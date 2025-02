Avokatja Enida Bozheku thotë se “çelësi” për karrierën politike të Erion Veliajt, i arrestuar me urdhër të SPAK nën akuzën për korrupsion dhe pastrim parash, mund të jetë në Gjykatën e Lartë. Në emisionin “360 gradë” me gazetarin Artur Zheji, avokatja tha se atij mund t’i lehtësohet masa e sigurisë.

“Sa i përket pjesës së pozitës të Veliajt, vërtetë mbase i ka humbur shpresat, por edhe jo, se ky sulmi nuk është aq i pastudiuar në tavolinë, është Apeli që del për punë ditësh dhe problemi është ta lënë në burg. Loja më e madhe për fatin e tij do të luhet në Gjykatën e Lartë se për pozicionin e ushtruesit të pozicionit si kryetar i bashkisë, beteja reale juridike këtë radhë nga të gjithë rastet e tjera është gjykata e lartë se do të japë interpretim që do të lidhet dhe me funksionin e zotit Veliaj dhe mund të kemi kurs të kundërt, mund të zëvendësim mase të sigurisë. Maksimalisht brenda dy javëve mund të kemi lëvizje të shpejta.

Mendimi im që në raport me të do të ndryshojë dhe e gjithë ecuria e zgjedhjeve dhe roli politik. Gjykata e Lartë brenda 10 ditëve mbaron punë. Mund të jetë arrest shtëpie apo detyrim paraqitje. Në një lloj mënyre, imazhi i Veliajt mund të ketë kthesë dhe mund të përdoret si sulm politik sa i përket kundërshtarëve që kanë anatemuar SPAK. Veliaj mund të kthehet edhe fuqishëm në një fushatë, prandaj gjykata e lartë do të jetë çelësi i karrierës politike të Veliajt.“, u shpreh Bozheku.