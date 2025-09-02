Ish-prokurori Besnik Muçi zbuloi në “Off the Record” me Andrea Dangllin, në A2 CNN, se qytetarët shqiptarë kanë depozituar në platformën TXEX dhe të ngjashme me të, që rezultojnë të jenë skema piramidale online, mbi 150 milionë euro në total.
“Bëhet fjalë për mbi 150 milionë euro që po mashtrohet. Është më shumë se dëmi i firmave piramidale. Këtu ka një fenomen kriminal, po vidhen paratë e qytetarëve”, tha Muçi.
Më tej ai bëri thirrje që institucionet shtetërore të reagojnë për të mbrojtur qytetarët nga kjo katastrofë dhe një mënyrë sipas tij është mbyllja e linkut të platformës, duke ia bërë të pamundur aksesin në Shqipëri.
“A është krim, mashtrim i thjeshtë, apo mashtrim kompjuterik pak rëndësi ka për qytetarin. Policia e Shtetit shumë mirë është për tu përgëzuar që ka bërë referimin në prokurori. Të mbyllet platforma në Shqipëri, prandaj ne paguajmë AKSHI-n. Nëse bëhet fjalë për mashtrim me kriptomonedha, por ama janë të ngjashme me këto platformat exchange, ama jemi në një përzierje të monedhës virtuale dhe parave cash. Kemi një ligj të 2020 për rregullimin e monedha virtuale, atëherë ku janë këta që do e zbatojnë ligjin? Ne kemi ligjin por shteti nuk vepron. AKSK ta ndërpresë, ta gjejë nga vjen burimi. Ta ndërpresë atë fijen e këtij linku që vjedh qytetarët shqiptarë, siç ndërpreu Tik Tok-un”, u shpreh Muçi.
Ndërkohë, ish-drejtuesi i policisë Shemsi Prençi tha se ka dijeni që organi i akuzës ka vendosur të mos nisë hetimet për rastin pas referimit të çështjes nga policia.
“Është vendosur mosfillim i hetimit, e kam informacion të saktë”, tha Prençi.
