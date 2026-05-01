Avokati Klodian Reçi e ka cilësuar të papranueshme gjuhën e përdorur nga prokurori i posaçëm Ols Dado, ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj.
Në emisionin ‘Studio Live’ me gazetarin Ermal Qori në Report Tv, Reçi tha se që në nisje, procesi ndaj Veliajt ka qenë i paragjykuar.
“Që në krye të herës, një proces penal jo vetëm që duhet të jetë i drejtë, por duhet të duket si i drejtë. Që në krye të herës këtu e kemi të paragjykuar çështjen. Përplasja ka qenë shumë e ashpër, sepse ka pasur pretendime që e kalojnë sferën e pozicionit të prokurorit dhe pozicionit të kryebashkiakut. Këtu bëhet fjalë për ushtrim të ndikimit të paligjshëm. Ky ka qenë pretendimi kryesor. Dhe kjo e kompromenton dhe e vendos në pikëpyetje procesin. Edhe ne që kemi dëgjuar ato audio, nuk janë aspak të hijshme. Nuk mund të jetë ajo lloj gjuhe që t’i drejtohesh të pandehurit. Mua të paktën si avokat mbrojtës as nuk më tingëllon mirë dhe as nuk të lë shije të mirë në respektimin e të drejtave të njeriut. Ne nuk mund të nisemi nga tymnaja që bën populli. Tirana është zhul, ka një vit që Tirana është pa një kryebashkiak. Shohim Tiranën, është e ç’organizuar, që askush nuk pyet për asgjë”, tha mes të tjerash Reçi.
Për Reçin, hetimi i Veliajt duhet të bëhej nën një masë më të butë sigurie, për shkak të funksionit që ai mban. Avokati shtoi se masa e ‘arrestit me burg’ për funksionarët e rangut të lartë gjatë hetimit është e tepruar, për shkak sepse sipas tij, te gjyqtarët e prokurorët mund të kenë ndikim edhe agjenturat e huaja, me qëllim minimin e punës së institucioneve të Shqipërisë.
Reçi tha se agjenturat greke dhe serbe janë shumë të fuqishme në Shqipëri gjatë këtyre 35 viteve të demokracisë dhe sipas tij, përpiqen që të dëmtojnë në çdo formë vendin tonë.
“Tani, a mund ta vendosim nëpërmjet një mase penale një kryebashkiak? Unë mendoj se është pak e tepruar kjo punë. Në të gjithë historikun, edhe europian, edhe botëror, nuk arrestohen në detyrë funksionarët. Sepse kjo cënon edhe vazhdimësinë e institucioneve. Sepse mund të vijojmë pastaj te luftërat politike, që jo pak herë kanë qenë prezente. Pastaj ka edhe raste nga më skandalozet. Mund të ketë agjentura të huaja që mund të rekrutojnë edhe prokurorë e gjyqtarë. Shqipëria ka qenë gjithmonë nën kthetrën e këtyre situatave këto 35 vitet e fundit. Çfarë mund të ndodhë pastaj? Ta fusim në burg edhe kryeministrin ne, për shkak se një gjyqtar është nën ndikimin e agjenturave. Agjenturat sot në Shqipëri janë të fuqishme. Kemi 35 vite nën ndikimin e agjenturave greko-serbe”, vijoi më tej Reçi.
Më tej Reçi shtoi se mbajtja në kafaz e Veliajt gjatë seancave gjyqësore është një praktikë e gabuar, në kundërshtim me Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut.
Sipas Reçit, nëse Veliaj do të qëndrojë në kafaz gjatë seancave gjyqësore, në kafaz duhet të qëndrojnë edhe prokurorët, për të krijuar kushte të barabarta në gjyq.
Në përfundim, Reçi shprehu bindjen se nëse Veliaj nuk do të gjejë zgjidhje në gjykatat shqiptare, ai do të gjejë zgjidhje në Gjykatën e Strasburgut. Kjo pasi sipas tij, gjatë procesit ndaj kryebashkiakut, janë konstatuar mangësi në prezumimin e pafajësisë.
“Ne po punojmë fuqimisht për t’i dhënë fund një skandali ku të pandehurit i trajtojnë si të fajshëm. Sepse kodi dhe Kushtetuta janë pro mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Të fillojmë nga mënyra sesi Veliaj trajtohet. Ai trajtohet si një luan që duhet ta fusin brenda kë kafaz aty, sepse përbën rrezik. Pse nuk i fusin edhe prokurorët në kafaz? Të jenë në kushte të barabarta. Rasti Veliaj nëse nuk do të marrë zgjidhje këtu, do të marrë zgjidhje në Strasburg. Sepse kanë për ta konstatuar procesin me mangësi për prezumimin e pafajësisë. Dado duket që ka një inat personal me Veliajn. Gjuha që është përdorur është e papranueshme”, përfundoi Reçi.
Kryebashkiaku Erion Veliaj, përmes një letre publike drejtuar ambasadave, kërkoi që ndërkombëtarët të jenë të pranishëm në seancën e 8 majit ku shqyrtohet padia e tij në Administrative për emërimin e paligjshëm të prokurorit të posaçëm Ols Dado.
