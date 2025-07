Besnik Çerekja, i njohur edhe si avokat i Shkëlzen Berishës, rezulton pjesë e dosjes së zhvatjes 20-vjeçare të pasurisë nëntokësore shqiptare nga kompania Bankers, në bashkëpunim me politikanë dhe oligarkë. Pedagogu i Fakultetit të Drejtësisë, gjatë periudhës 2020-2025, ka marrë rreth 4.4 milionë euro nga komapania Bankers, me faturime të dyshuara si fiktive dhe për shërbime vetëm në letër.

Avokati i Shkëlzenit i ka përfituar paratë përmes studios së tij ligjore Studio Legale Cerekja shpk dhe Besnik Cerekja PF. Rreth 2.8 miionë euro i ka përfituar përmes subjektit ‘Besnik Cerekja PF’ me dy punonjës.

Prokuroria e Fierit nuk ka kryer një hetim më të thelluar se pse Bankers u ka dhënë miliona euro pa bërë asgjë Besnik Cerekjas, Alket Hysenit, Endri Pukës, Behar Çukajt etj., por është mjaftuar me konstatimin e lëvizjes së parave dhe trajtimin si evazion fiskal dhe mashtrim me skemën e TVSH-së.

Bankers kishte të punësuar me kohë të plotë ekspertë ligjorë, madje me rroga marramendëse, dhe nuk kishte nevojë për shërbimet e Besnik Cerekjas. Atëherë pse Bankers i ka dhënë 4.4 milionë euro avokatit Besnik Cerekja, duke përfituar 20 % të shumës rimbursim me TVSH, fryrë shpenzimet dhe evituar taksat? Mos vallë paratë kanë përfunduar në xhepat e Familjes Berisha?

Të vërtetën mund t’a zbulojë vetëm SPAK-u, por dyshimet shtohen pasi Sali Berisha, disa ditë më parë, mori në mbrojtje kompaninë Bankers Petroleum, e cila akuzohet se për 20 vite me radhë ka shmangur taksat duke i shkaktuar miliarda euro dëm buxhetit të shtetit. Berisha mori në mbrojtje atë që konsiderohet si mashtrimi më i madh dhe vjedhja më e frikshme në historinë e shtetit shqiptar./Prapaskena