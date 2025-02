Avokati Kujtim Ibraj, deklaroi në emisionin “Qua Vadis” se masa e arrestit me burg për kryebashkiakun është shumë e rëndë për veprat penale për të cilat akuzohet.

Sipas tij, nëse Veliaj akuzohet edhe për vjedhje të tjera të buxhetit të bashkisë dhe për aferën e inceneratorit të Tiranës, atëherë ai duhej të ishte dënuar me burg shumë kohë më parë.

Në emision, Ibraj tregoi gjithashtu për debatin mes prokurorit Olsi Dado dhe Erion Veliajt gjatë shqyrtimit të masës së sigurisë. Ai shpjegoi se Veliaj e kishte kundërshtuar mënyrën e thirrjes së bashkëshortes së tij, duke pretenduar se ajo duhej të ishte njoftuar me fletëthirrje zyrtare dhe jo përmes telefonit.

Borakaj: Duhej të arrestohej Veliaj?

Ibraj: Nëse flasim vetëm për këto vepra penale, masa e arrestit me burg është e rëndë. Por nëse bëhet fjalë për vjedhje të tjera të buxhetit të bashkisë dhe për inceneratorin e Tiranës, ai duhej të ishte arrestuar më herët. SPAK një ditë do të përballej me politikën. Nëse shkelet e drejta, politika nuk ta fal.

Borakaj: A ka shkelur të drejtat e njeriut deri tani SPAK?

Ibraj: Në Francë, gjyqtarët mbulojnë hetimet dhe prokurori nuk guxon ta çojë çështjen në gjyq pa miratimin e gjyqtarit. Prokurorët e SPAK nuk kanë pse të marrin masa me ngutje. Nëse një dëshmitar ndjehet i intimiduar, ai mund të bëjë kallëzim. Debati që është bërë mes Olsi Dados dhe Veliaj ka qenë pse më ke thirrur bashkëshorten nëpërmjet thirrjeve telefonike. Sepse çohet fletëthirrje.Kjo është një shkelje e procedurës.

Borakaj: Si duhet të funksionojë sistemi?

Ibraj: Me fletëthirrje, si për të gjithë qytetarët e tjerë. Nuk mund të thërrasësh dikë në orën 20:00 të natës dhe t’i thuash që të paraqitet të nesërmen pa dhënë një shpjegim të qartë. Nëse synojmë standardet e Bashkimit Evropian, nuk mund të përdorim standarde të dyfishta si në kohën e Enverit, ku dikush urdhërohej të paraqitej menjëherë. Kjo krijon një situatë të pakëndshme dhe të padrejtë.