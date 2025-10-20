Avokati Ulian Barjami në një intervistë të dhënë për emisionin Breaking me Dafina Hysën në Top News tha se hetimi ndaj tij do të vazhdojë nga ana e prokurorisë se Elbasanit, por ai ende nuk është njohur me akuzat e procedimit. Ndërsa sqaroi dhe momentin si u arrestua.
“Kam dijeni që do të vijojë procedimi. Nuk e di saktësisht, por do të vazhdojë. Nuk jemi njohur akoma me praktikimin që do të bëjë. Ka qenë oficeri i policisë gjyqësore që ka bërë ekzekutimin e vendimit”, u shpreh avokati.
Ai mohoi që të ketë kërcënuar prokurorin ndërsa theksoi se në çdo moment ka ndjekur rrugën ligjore.
“Tonet kërcënuese ishin nga ana e prokurorit. Çdo gjë ishte ligjore dhe veprimi që unë bëra ishte ligjore… kam qenë përfaqësues i njërit prej personave të arrestuar.
Ka pasur diskutime e debate të ndryshme, ishin paraqitur fakte të pavërteta, kërkesa e paraqitur nga prokurori për vlerësim mase por dhe relatimi që bëri nuk përputheshin, por dhe gjykata e konstatuar këtë gjë. Nuk rezultonin 12 persona por pesë persona. Personat e tjerë kanë ardhur pasi u bë kontrolli. I mbrojturi prej meje nuk ishte në tavolinë, këtë e evidentoj para gjykatës”, u shpreh ai.
Leave a Reply