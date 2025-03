Avokatët e çështjes Veliaj kanë shprehur hapur indinjatën e tyre lidhur me moskthimin e një përgjigjeje nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, të cilat duhet të shprehen për një ankesë drejtuar atyre nga kryebashkiaku Erion Veliaj disa ditë më parë, për përjashtimin nga çështja të prokurorit Ols Dado, i cili është në konflikt të hapur interesi sipas tij.

“Jam i indinjuar nga ILD dhe KLP, sepse janë në inaktivitet të plotë. E para e punës, kërkesave jo vetëm duhet t’u kthesh përgjigje në kohë reale, por je një institucio që paguhesh, ke edhe instrumentat e tua, ke kapacitetin njerëzor, dhe duhet të ushtrosh kontroll. Jo më kur vihesh në dijeni nga një person, i cili është kryetari i Bashkisë. Kur mendohet që ti nuk je vënë në lëvizje nga kryetari i Bashkisë, i cili ndodhet i arrestuar, çfarë do ndodhë me ne të tjerët? Ndaj, nëse drejtësia ka një faturë negative, është edhe përgjegjësia e këtyre institucioneve”, tha avokati Maks Haxhia, në një takim me gazetarët.

“Ne nuk kemi asnjë informacion nga KLP dhe ILD se çfarë po kryen në lidhje me ankesat e z. Veliaj”, tha edhe avokati i Veliajt, Ermir Beta.