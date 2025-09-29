Avokati Jordan Daci deklaroi se Erion Veliaj nuk mund të konsiderohet i shkarkuar nga detyra e kryebashkiakut të Tiranës pa një vendim përfundimtar nga Gjykata Kushtetuese.
Në një intervistë për emisionin “3D” në RTSH 1 HD, Daci theksoi se “Kushtetuta e ka fare qartë; që bërja e ankimit çon automatikisht në pezullimin e vendimit. Pra, në këtë moment që ne flasim, Erion Veliaj nuk quhet i shkarkuar dhe quhet i shkarkuar vetëm kur të shprehet Gjykata Kushtetuese.”
“Vetëm kur të shprehet Kushtetuesja me vendim, i cili nëse do ta pranojë ankimimin e tij, do të quhet që vendim i Këshillit Bashkiak nuk ka ekzistuar askund, dhe nëse do ta rrëzojë, sigurisht kur të botohet në Fletore Zyrtare merr fuqi.”
Duke komentuar mbi nenin 115 të Kushtetutës, Daci u shpreh se “Këshilli i Ministrave nuk është noter.”
“Këshilli i Ministrave është i vetmi organ që Kushtetuta e ka ngarkuar me përgjegjësi për të verifikuar në mënyrë të plotë, se ekziston apo jo shkak nga ligji. Pra nuk mund thjesht të noterizojë vendimin e Këshillit Bashkiak. Në një shtet si i joni, nuk ekzistojnë vendime noterizuese.”
