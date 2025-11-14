Një incident serioz ajror ndodhi më 20 shtator në Catania, kur një Airbus A320 i Air Arabia Maroc u afrua rrezikshëm pranë sipërfaqes së detit, vetëm 12.49 metra mbi ujë, menjëherë pas ngritjes.
Sipas raportit paraprak të Agjencisë Kombëtare për Sigurinë e Fluturimit, pilotët nuk kishin futur shpejtësitë thelbësore të ngritjes (V1, VR, V2) në kompjuterin e avionit, duke mos zbatuar këtë hap standard të listës së kontrollit para nisjes.
Për shkak të këtij gabimi, sistemi automatik nuk aktivizoi modalitetin e duhur të ngjitjes. Menjëherë pas ngritjes nga pista 8, në një natë të errët pa dritë hëne dhe me det të trazuar, avioni filloi të humbiste lartësi me shpejtësi të lartë, duke zbritur me mbi 230 nyje dhe duke kaluar limitet e shpejtësisë për konfigurimin e flapit.
Në kabinën e pilotit u aktivizuan disa alarme kritike, përfshirë “Sink Rate”, “Pull Up” dhe “Don’t Sink”. Pilotët ndërhynë në çastet e fundit, duke dhënë shtytje maksimale dhe duke shmangur përplasjen në sekondat e fundit. Më pas, avioni rifitoi stabilitet dhe më vonë u ul normalisht në Aman, destinacioni final.
Hetimi i ANSV po shqyrton jo vetëm gabimet njerëzore, por edhe mundësinë që pilotët të kenë përjetuar çorientim hapësinor për shkak të terrenit vizual të varfër.
Gjithashtu, po analizohen procedurat organizative të kompanisë. Ndërkohë, Air Arabia Maroc ka njoftuar masa korrigjuese, si një përditësim softueri që paralajmëron automatikisht mungesën e shpejtësisë para ngritjes dhe trajnime të posaçme në simulator për skenarë të ngjashëm.
