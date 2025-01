Aeroplani elektrik me katër vende i prodhuar në mënyrë të pavarur nga Kina “RX4E” është bërë i pari i llojit të vet që merr certifikatën e tipit, bëri të ditur të enjten Administrata e Aviacionit Civil e Kinës (CAAC), duke sinjalizuar një përparim në teknologjinë e aviacionit me energji të re.

“RX4E” shquhet si aeroplani i parë plotësisht elektrik i projektuar sipas CCAR-23, që janë rregulloret e aviacionit civil të Kinës për vlefshmërinë ajrore në kategorinë normale, që përfshijnë aeroplanët e vegjël. Përpara se produktet e aviacionit të hyjnë në prodhim masiv, ato duhet të marrin një certifikatë lloji, që është njëra ndër certifikimet e vlefshmërisë ajrore.

Me një gjatësi krahësh 13.5 metra dhe gjatësi të përgjithshme 8.4 metra, “RX4E” ka një peshë maksimale ngritjeje prej 1 260 kg. Si burim energjie ai përdor një bateri litiumi me kapacitet të përgjithshëm prej 70 kWh, si edhe ka një sistem shtytjeje elektrike me kapacitet maksimal 140 kW.

“RX4E”, i krijuar në mënyrë të pavarur nga Akademia e Aviacionit të Përgjithshëm e Liaoning-ut pranë Universitetit të Hapësirës Ajrore të Shenyang-ut, mund të arrijë një kohë maksimale fluturimi prej 1.5 orësh dhe ka epërsi të tilla si lëshimi zero, zhurma e vogël, ulja e kostos operacionale dhe siguria e besueshmëria e lartë.

RX4E” pritet të ketë përdorime të ndryshme në stërvitjen e pilotëve, fluturimet e shikimit të panoramave, fluturimet eksperimentale, fotografimi nga ajri dhe rilevimi me anë të aviacionit.