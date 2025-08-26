Një avion i nisur nga aeroporti i Heathrow në Londër, me destinacion Pekinin që kishte në bord 311 persona bëri një ulje emergjente në Rusi mëngjesin e sotëm. Boeing 777-39L pësoi një problem në motor dhe kërkoi të ulej në qytetin Nizhnevartovsk në Siberi. Pamjet e publikuara nga media ruse “Baza” tregojnë avionin e kompanisë Air China duke u ulur në qytetin e largët në rajonin autonom Khanty-Mansi të Rusisë.
Avioni u nis nga Heathrow në orën 22:43 dhe u ul në orën 08:17 me orën lokale në Nizhnevartovsk, por autoritetet ruse nuk lejuan pasagjerët të zbrisnin nga avioni pas uljes emergjente, sipas raportimeve.
‘Baza’ paralajmëron se pasagjerët mund të përballen me vështirësi pas uljes në këtë qytet, i cili ndodhet 2,300 kilometra në lindje të Moskës.
“Gjithashtu nuk dihet se ku do të strehohen një numër kaq i madh pasagjerësh derisa të mbërrijë avioni rezervë. Do të jetë e vështirë të vendosen të gjithë njerëzit në zonën e pritjes së aeroportit lokal”, thuhet në raport.
Nëse rregullat e vizës hiqen dhe lejohet që të qëndrojnë në hotele lokale, pasagjerët britanikë ose europianw nuk do të mund të përdorin kartat e tyre të kreditit, të cilat nuk funksionojnë në Rusi për shkak të sanksioneve nga Perwndimi.
‘Baza’ raporton më tej se “shërbimet e aeroportit ishin në gatishmëri të lartë për këtë vizitor të papritur. Nuk ndodh çdo vit që një fluturim nga Mbretëria e Bashkuar të mbërrijë në Nizhnevartovsk. Por u përgatitën shpejt, sepse u soll menjëherë një shkallë për zbritjen nga avioni. Çfarë ndodhi më pas mbetet ende e panjohur. Më së shumti, kompania do të dërgojë një avion rezervë me teknikë dhe pjesë këmbimi, pasi teknikët lokalë me siguri nuk mund të riparojnë një avion kaq të madh në Nizhnevartovsk”.
Ndërsa linjat ajrore britanike dhe perëndimore nuk kalojnë më mbi hapësirën ajrore ruse për shkak të luftës së Vladimir Putinit kundër Ukrainës, linjat ajrore kineze që udhëtojnë nga dhe drejt Mbretërisë së Bashkuar e përshkojnë hapësirën ajrore ruse.
Raporti thotë se pilotët zgjodhën Nizhnevartovsk “sepse moti ishte perfekt në atë moment, dhe pista ishte shumë e gjatë, duke e bërë atë opsionin më të mirë ndër aeroportet përreth për një avion kaq të madh.”
Televizioni i Ministrisë së Mbrojtjes Ruse, Zvezda, tha se ulja emergjente ndodhi për shkak të “një defekti në një nga motorët e avionit”.
“Ekuipazhi i Air China dha një sinjal urgjence PAN dhe kërkoi ulje. Me një motor funksional, avioni u ul në pistë dhe u drejtua drejt zonës së parkimit. Kontrollorët iu përgjigjën menjëherë sinjalit dhe i dhanë ekuipazhit informacionin e nevojshëm për aeroportet alternative më të afërta që mund ta pranonin avionin.”
Media e afërt me Kremlinin, Shot, tha se nuk kishte “asnjë plan” për të lejuar pasagjerët të hynin në terminal. Ajo gjithashtu shtoi se nuk ishte ofruar as ushqim dhe as pije për avionin.
“Air China nuk ka kërkuar ujë apo ushqim për pasagjerët”, thuhej në raport. “Ata po hanë çfarë ka mbetur në bord. Në të njëjtën kohë, të gjitha shërbimet e nevojshme për pasagjerët në Nizhnevartovsk janë gati për t’u ofruar. Ajri i kondicionuar dhe tualetet në avion po funksionojnë, por dyert e avionit Boeing 777 kanë qëndruar të mbyllura dhe shkallët nuk janë afruar pranë avionit.”
