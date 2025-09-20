Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka paralajmëruar se “mund të ketë probleme të mëdha” pasi tre avionë luftarakë rusë MiG-31 depërtuan në hapësirën ajrore të Estonisë, në atë që Talini e quajti shkeljen më të paturpshme të kufijve të saj që nga fillimi i luftës në Ukrainë.
Aeroplanët interceptues, të aftë për të transportuar raketa hipersonike, kaluan pesë milje brenda Estonisë pranë ishullit Vaindloo më 19 shtator, duke fluturuar pa plane fluturimi apo transponderë dhe duke injoruar kontrollin e trafikut ajror. Ata qëndruan për gati 12 minuta përpara se avionët italianë F-35 të ngritur nga baza ajrore Ämari t’i detyronin të largoheshin.
“Kjo është e papranueshme”, tha Kristen Michal , kryeministrja e Estonisë, e cila ka bërë thirrje për konsultime urgjente në lidhje me Nenin 4 të NATO-s . “Testimi gjithnjë e në rritje i kufijve dhe agresiviteti i Rusisë duhet të përballen me përgjigje të bashkuara dhe të forta.”
Inkursioni shkaktoi një reagim emergjent të NATO-s dhe u dënua menjëherë në të gjithë Evropën. Margus Tsahkna, ministri i jashtëm i Estonisë, e përshkroi atë si “veprim të paturpshëm”, ndërsa Hanno Pevkur, ministri i mbrojtjes, e lidhi këtë veprim me fushatën e dobët të Moskës në Ukrainë.
