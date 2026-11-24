Qyteti i Pogradecit dhe Njësia Administrative Buçimas janë përfshirë pasditen e sotme nga një ndërprerje e plotë e furnizimit me energji elektrike, sikurse ishte paralajmëruar më herët nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE).
Sipas njoftimit zyrtar të OSHEE-së, stakimi i energjisë është shkaktuar “për shkak të një avarie në nënstacionin elektrik”.
Për të bërë të mundur ndërhyrjen teknike dhe “riparimin e defektit në nënstacionin elektrik”, autoritetet kanë parashikuar që ndërprerja e energjisë të zgjasë për dy orë, konkretisht në fashën orare nga ora 16:00 deri në orën 18:00.
Grupet e punës ndodhen në terren për eliminimin e avarisë dhe rikthimin e furnizimit normal me energji elektrike për abonentët e prekur.
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