Ava Max rrëfen kalvarin e familjes: Prindërit e mi u larguan nga Shqipëria me vetëm një valixhe në dorë

Artistja shqiptare me renome botërore, Ava Max, ka pozuar së fundmi për kopertinën e revistës së famshme amerikane “Uproxx”.

Teksa është shfaqur mjaft atraktive në setin fotografik për këtë revistë, Ava ka dhënë edhe një intervistë ekskluzive, duke mos harruar të përmend atdheun e saj të dashur, Shqipërinë – të cilin për fat të keq nuk ka pasur ende rastin që ta vizitojë deri më sot.

“Amanda Ava Koçi ka lindur në Milwaukee, Wisconsin, më 16 shkurt 1994, në të njëjtën javë që ‘The Power Of Love’ e Celine Dion më në fund arriti në numrin 1 në listat e Billboard, një mirëseardhje e përshtatshme për një artiste e cila së shpejti do të fitonte njohjen si vokaliste e fuqisë në të drejtën e saj. Dhe ndërsa mbështetja e familjes është diçka që shumë artistë të suksesshëm e vënë në dukje gjatë ngritjes së tyre, për Ava Max, mënyra se si prindërit dhe vëllai i saj mbrojtën ëndrrën e saj që në moshë të re ishte e rëndësishme në ngritjen e saj. Si vajzë e emigrantëve që u larguan nga Shqipëria gjatë rënies së komunizmit, që në vogëli Ava e kuptoi që nëna e saj i kishte vënë në pritje ëndrrat për të qenë një këngëtare operistike për t’i ofruar një jetë më të mirë vajzës së saj”, shkruan revista amerikane.

“Natyrisht, ajo duhej të hiqte dorë nga ëndrra e saj”, ka thënë Ava Max për Uproxx.”Sepse ajo ishte një emigrante dhe nuk kishte para, ajo nuk e dinte gjuhën shumë mirë, ajo kishte fëmijë – ajo më kishte mua! – Kështu ajo hoqi dorë nga ëndrra e saj. Kur fillova të këndoj, u ndjeva sikur ajo filloi të jetonte ëndrrën e saj përmes ëndrrës sime, e cila është vërtet e mrekullueshme, mendoj. Tani që e shikoj përsëri atë, ndihem se kjo është pjesërisht arsyeja pse e bëra atë , sepse nëna ime më mbështeti shumë dhe ishte gjithmonë aty për mua”, ka thënë artistja shqiptare.

“Ata ndërtuan shtëpinë e tyre të ëndrrave në Chesapeake dhe më pas e shitën pasi jetuan në të për tri vjet”, thotë ajo. “Unë nuk e kuptova deri më vonë, si Zoti im ata në të vërtetë shitën shtëpinë e tyre! Përsëri, duke parë mbrapa jam si: ‘Ju djema latë gjithçka!’ Ata me të vërtetë sakrifikuan gjithçka për ëndrrën time. Por ata janë të tillë, ata u larguan nga Shqipëria me asgjë tjetër përveç një valixheje në dorë dhe me një gjashtëvjeçar, vëllain tim. Ata jetonin në Kryqin e Kuq në Paris, Francë pa para. Por babai im me të vërtetë donte të vinte në Amerikë, kështu që pas një viti që jetuam në një kishë babai im erdhi dhe na tha: ‘Ne do të shkojmë në Amerikë’, kujton ajo.

“Gjatë qëndrimit të tyre në Paris, familja u lidh me një grua nga Wisconsin e cila i ndihmoi ata të emigronin në Amerikë dhe ata jetuan në Milwaukee për vitet e para në ShBA. Menjëherë pas lindjes së Ava-s, familja u transferua në Virxhinia për të shpëtuar nga dimrat brutalë të perëndimit të mesëm dhe aty ajo u rrit. Ndërsa talenti vokal i Ava -s filloi të shfaqet ngadalë, mbështetja e nënës së saj ndihmoi në katapultimin e këngëtares së re në qendër të vëmendjes. Duke filluar me garat brenda qytetit dhe përfundimisht duke udhëtuar në qytete më të mëdha për ngjarje më prestigjioze, suksesi i saj i hershëm ishte shumë premtues për t’u injoruar”, shkruan revista “Uproxx”.

“Fillova të këndoj në një moshë vërtet të re dhe këndoja me nënën time. Ajo do të këndonte në shtëpi dhe ka këtë zë vërtet të bukur operistik. Kështu që unë thosha: ‘Oh Zoti im, unë dua të këndoj!’ Të gjithë më thoshin gjithmonë se sa i mirë ishte zëri im – por si fëmijë i vogël, ju nuk e kuptoni se çfarë është një zë i mirë. Isha si: ‘Oh mirë, më pëlqen të këndoj. Unë mendoj se do të provoj të performoj’. Kështu fillova të performoja për fqinjët e mi, pastaj fillova të merrja pjesë në konkurse këndimi, si konkurset e Radio Disney që do të vinin në qytet. Fillova në Virxhinia, pastaj fillova të fitoja konkurset. Nëna ime tha: ‘Mirë, le të bëjmë disa të tjera’. Kështu ajo gjeti disa në Florida, dhe disa në New York. Ishte një çmenduri”, kujton 26-vjeçarja.

Të bindur se Los Angeles ishte vendi i duhur që Ava të zbulohej dhe të fillonte karrierën e saj, familja Koçi bënë kapërcimin e tyre në Kaliforni – për t’u përballur me zhgënjimin fatkeqësisht. Duke jetuar në Luginë edhe atëherë, në Sherman Oaks, Ava kujton që dërgoi koleksionin e saj të këngëve origjinale te një label, duke u ndjerë gati të nënshkruante një kontratë dhe të fillonte punën. Por me të vërtetë, si shumica e 14 dhe 15-vjeçarëve, ajo nuk ishte mjaft e pjekur për të lundruar në industri. Kështu pas një viti jetese në Los Angeles, familja e saj u zhvendos në lindje në Karolinën e Jugut, ku babai i saj gjeti punë.

“Koha është gjithçka”, thotë ajo. “Unë kisha këtë pako këngësh. Gjithmonë më dukej sikur do të më nënshkruanin dhe nuk do ta nënshkruanin kurrë. Isha e trishtuar në atë kohë. Unë thosha: ‘Unë thjesht dua të nënshkruaj një kontratë, dua të punoj’. Mendova se isha gati, por në njëfarë mënyre nuk isha, sepse kisha shumë për t’u rritur. Por ju nuk e dini këtë kur jeni fëmijë. Ndodh kështu. Ndihem sikur kisha gjithçka pasi “Sweet But Psycho” hyri vërtet si një hit. Por unë nuk e dija këtë derisa doli ajo këngë – dhe pastaj e ndjeva atë”, ka thënë këngëtarja me origjinë nga Shqipëria.