Detaje të reja teknike dhe financiare mbi projektin rrugor Milot-Balldren janë bërë publike nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi. Përmes një njoftimi në rrjetet sociale, ministri sqaroi se ky aks prej 17 kilometrash përbën një nga nyjet më të rëndësishme të Korridorit Adriatiko-Jonian në Shqipëri dhe synon të zgjidhë përfundimisht problematikat e ngarkesës së trafikut në këtë zonë.
Projekti parashikon që autostrada e re të ndërtohet mbi një gjurmë tërësisht të re, duke mos cenuar infrastrukturën aktuale. Rruga ekzistuese do të vijojë të mbetet në funksion si një rrugë alternative për qytetarët.
Sipas të dhënave të prezantuara, segmenti do t’u përgjigjet parametrave më të lartë të sigurisë dhe qarkullimit rrugor, duke u klasifikuar në Kategorinë A.
“Aksi me gjatësi 17 km do të ndërtohet sipas standarteve të të autostradës së kategorisë A me nga 2 korsi qarkullimi dhe korsi emergjence në cilin drejtim. Aksi i ri do të ketë një gjurmë tërësisht të re ndërsa rruga ekzistuese do të vijojë të funksionojë si rrugë alternative“, specifikoi ministri Karakaçi.
Një nga pjesët më komplekse të këtij projekti është ndërtimi i një tuneli modern që do të mundësojë anashkalimin e plotë të qytetit të Lezhës, në një zonë ku aktualisht nuk ka infrastrukturë rrugore.
“Secili tub tuneli do të ketë një gjatësi prej 850 metrash. Tuneli është pjesë e segmentit të ri që do të ndërtohet mes urës së drinit dhe balldrenit, ku aktualisht nuk ekziston infrastrukturë rrugore”, sqaroi kreu i dikasterit të Infrastrukturës.
Përveç tunelit me dy tuba, autostrada e re do të jetë e pajisur me një sërë veprash arti dhe sistemesh teknologjike të avancuara, ku përfshihen ura, nyje lidhëse, rrugë shërbimi për zonat përreth, si dhe sisteme inteligjente për monitorimin e vazhdueshëm të trafikut.
Lidhur me anën financiare dhe formën e menaxhimit, Karakaçi bëri me dije se projekti kap vlerën e 365 milionë eurove. Ky investim do të realizohet përmes modelit të Partneritetit Publik Privat (PPP) dhe kontrata do të shtrihet në një periudhë koncesionare prej 35 vitesh, ku përfshihet edhe infrastruktura e nevojshme për tarifimin e mjetetve që do të kalojnë në këtë segment.
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